Τσιτσιπάς: «Δεν θέλω να έχω προσδοκίες, απλώς να είμαι ένας Έλληνας μαχητής»

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πανηγύρισε μία σημαντική νίκη απέναντι στον Αρτούρ Φις, βάζοντας τέλος σε ένα σερί πέντε διαδοχικών ηττών στις μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Ο Έλληνας τενίστας επικράτησε με 3-1 σετ στο US Open και πήρε το εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης, αφήνοντας πίσω του την αρνητική παράδοση που είχε δημιουργηθεί απέναντι στον Γάλλο.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης και λίγο πριν αποχωρήσει από το κορτ, ο Τσιτσιπάς μίλησε για τη μεγάλη του επιτυχία, αναφερόμενος στην προσπάθεια που χρειάστηκε για να φτάσει στην ανατροπή και τη σημασία της συγκεκριμένης νίκης.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσιτσιπάς

Σε είχε νικήσει και τις πέντε φορές που παίξατε οι δύο κι όμως στέκεσαι εδώ μπροστά, έχοντας πετύχει την ανατροπή, τι περνά από το μυαλό σου;

«Είμαι άφωνος. Δεν ξέρω τι να πω. Είναι ένα καταπληκτικό ξεκίνημα στο τουρνουά. O κόσμος με στήριξε σε όλο τον αγώνα, σας ευχαριστώ πολύ.

Ήσουν πίσω με ένα σετ, ένα break, κι ένα game από το να χάσεις και το 2ο σετ, τι έλεγες στον εαυτό σου εκείνη τη στιγμή;

«Άφησε πίσω τις προσδοκίες, αυτό λέω. Νιώθω ότι μπορούμε να μας παρασύρουν οι πολλές προσδοκίες. Το να κουβαλάς αυτό το βαρύ καράβι δεν είναι εύκολο κατά τη διάρκεια ενός αγώνα, ειδικά όταν το ψυχολογικό παιχνίδι ενός τέτοιου αγώνα είναι κρίσιμο. Είναι σημαντικό να παραμένεις ψύχραιμος και να συνεχίζεις να χτίζεις το παιχνίδι σου. Οφείλω τα πάντα στο να τα παρατάω, στο να μην έχω προσδοκίες και απλώς στο να είμαι πολεμιστής, ένας Έλληνας μαχητής».

Πιστεύεις ότι μπορείς να επιστρέψεις στην κορυφή;

«Γιατί όχι; Το δουλεύω μέρα με τη μέρα. Δεν θέλω να κοιτάζω πολύ μακριά. Προτιμώ να μένω προσγειωμένος στη στιγμή. Μια νίκη σαν κι αυτή σήμερα έχει μεγάλη σημασία για μένα. Είμαι πολύ περήφανος για τον εαυτό μου. Για τον τρόπο που αγωνίστηκα και εκτέλεσα το πλάνο μου. Πάνω απ' όλα έχω μια απίστευτη ομάδα στο πλευρό μου που με βοήθησε σε όλη τη διαδικασία. Δεν μπορώ να είμαι πιο χαρούμενος αυτή τη στιγμή».