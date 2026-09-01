“Γκρέμισε” το παραμύθι της ΕΟΚ και του συστήματος ο Σποέλστρα

Προφανώς και μπήκε τέλος στο θέμα της απουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο από την Εθνική μας ομάδα στο “παράθυρο” των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου που ολοκληρώθηκε χθες.

Όλο αυτό το διάστημα το σύστημα προσπαθούσε να πείσει την κοινή γνώμη πως ενώ η ΕΟΚ ήταν έτοιμη να πληρώσει την ασφάλεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο η ομάδα του Μαιάμι ήταν εκείνη που δεν επέτρεπε τη συμμετοχή του.

Όμως ο προπονητής της Χιτ, αφού παρακολούθησε τους Φοντέκιο και Γιόβιτς με τη φανέλα της Εθνικής Ιταλίας και της Εθνικής Σερβίας, στον μεταξύ τους αγώνα, ξεκαθάρισε τη θέση της ομάδας του.

Αναλυτικά:

«Το να παίζουν για τις χώρες τους είναι αυτό για το οποίο πραγματικά παθιάζονται. Αυτό είναι που μου αρέσει να βλέπω. Είναι επίσης μια ευκαιρία να παίξουν έναν διαφορετικό ρόλο και να εξελιχθούν. Αυτά τα παιχνίδια είναι σαν playoffs. Το επίπεδο και η ένταση είναι εκπληκτικά.

Πάντα ενθαρρύνουμε τους παίκτες μας να παίζουν για τις χώρες τους. Πρώτα απ' όλα λόγω του πάθους και του ενθουσιασμού που υπάρχει γύρω από αυτές τις διοργανώσεις, αλλά και επειδή τους προετοιμάζει για μια σεζόν στο NBA καλύτερα από οτιδήποτε άλλο».