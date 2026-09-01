Λιονέλ Μέσι: Η μυθική διαδρομή από το Ροζάριο στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι ανακοίνωσε στις 31 Αυγούστου την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Αργεντινής, βάζοντας ουσιαστικά την τελεία σε ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Από τα πρώτα του βήματα στο Ροζάριο μέχρι την κατάκτηση της κορυφής με την «Αλμπισελέστε», η διαδρομή του Αργεντινού σούπερ σταρ είναι γεμάτη ρεκόρ, τίτλους, προσωπικές διακρίσεις και στιγμές που πέρασαν στην αιωνιότητα.

Ο Μέσι γεννήθηκε στις 24 Ιουνίου 1987 στο Ροζάριο της Αργεντινής και πολύ γρήγορα άρχισε να ξεχωρίζει για το μοναδικό ταλέντο του. Σε ηλικία μόλις 13 ετών έκανε το μεγάλο ταξίδι στην Ισπανία για να ενταχθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα. Εκεί άρχισε να χτίζεται ο μύθος ενός ποδοσφαιριστή που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ιστορία του συλλόγου, της Αργεντινής και συνολικά του αθλήματος.

Η Μπαρτσελόνα και η γέννηση ενός θρύλου

Το 2000 ο Μέσι εντάχθηκε στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και η εξέλιξή του ήταν εντυπωσιακή. Τρία χρόνια αργότερα, σε ηλικία μόλις 16 ετών, πήρε την πρώτη του γεύση από την πρώτη ομάδα, αγωνιζόμενος σε φιλικό παιχνίδι απέναντι στην Πόρτο.

Το επίσημο ντεμπούτο του στη La Liga ήρθε τον Οκτώβριο του 2004, ενώ τον Μάιο του 2005 πέτυχε το πρώτο του γκολ στο ισπανικό πρωτάθλημα, απέναντι στην Αλμπαθέτε. Ήταν μόνο η αρχή.

Στα 17 χρόνια που πέρασε στη Βαρκελώνη, ο Αργεντινός επιθετικός μετατράπηκε από ένα χαρισματικό παιδί σε απόλυτο ηγέτη και σημείο αναφοράς για την Μπαρτσελόνα. Κατέκτησε 10 πρωταθλήματα Ισπανίας, επτά Κύπελλα Ισπανίας, επτά Σούπερ Καπ Ισπανίας, τέσσερα Champions League, τρία UEFA Super Cup και τρία Παγκόσμια Κύπελλα Συλλόγων.

Ανάμεσα στις κορυφαίες στιγμές του ήταν το 2009, όταν η Μπαρτσελόνα κατέκτησε έξι τρόπαια σε μία χρονιά, αλλά και η σεζόν 2014-15, όταν ο Μέσι αποτέλεσε βασικό πρωταγωνιστή στην κατάκτηση του ιστορικού τρεμπλ.

Σε ατομικό επίπεδο, το 2012 ήταν μια χρονιά που δύσκολα μπορεί να επαναληφθεί. Ο Μέσι σημείωσε 91 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις μέσα σε ένα ημερολογιακό έτος, καταγράφοντας ένα από τα πιο εντυπωσιακά ρεκόρ στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Λίγους μήνες νωρίτερα, τη σεζόν 2011-12, είχε πετύχει 50 γκολ στη La Liga, επίδοση που αποτέλεσε σημείο αναφοράς για το ισπανικό πρωτάθλημα.

Το καλοκαίρι του 2021, ύστερα από δύο δεκαετίες στη Βαρκελώνη, η σχέση των δύο πλευρών έφτασε στο τέλος της. Ο ίδιος επιθυμούσε να παραμείνει, όμως η Μπαρτσελόνα υποστήριξε πως τα οικονομικά και διαρθρωτικά προβλήματα δεν επέτρεπαν την ανανέωση της συνεργασίας. Ο Μέσι αποχώρησε ως ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου.

Το κεφάλαιο της Παρί Σεν Ζερμέν

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του ήταν η Παρί Σεν Ζερμέν. Τον Αύγουστο του 2021 ο Μέσι μετακόμισε στο Παρίσι, ανοίγοντας ένα καινούργιο κεφάλαιο σε μια καριέρα που είχε ήδη καταγράψει σχεδόν τα πάντα.

Στην πρώτη του σεζόν στη Γαλλία πανηγύρισε την κατάκτηση της Ligue 1, αν και η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες δεν ήταν άμεση και ολοκλήρωσε τη χρονιά με 11 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις.

Το 2022 πρόσθεσε στη συλλογή του το Trophée des Champions, ενώ έναν χρόνο αργότερα πανηγύρισε ξανά το πρωτάθλημα Γαλλίας. Η παρουσία του στην Παρί, ωστόσο, αποτέλεσε κυρίως μια μεταβατική περίοδο πριν από την επόμενη μεγάλη αλλαγή στην καριέρα του.

Η νέα εποχή στο Μαϊάμι

Το καλοκαίρι του 2023 ο Λιονέλ Μέσι έκανε μία από τις πλέον αναπάντεχες επιλογές της καριέρας του, αφήνοντας την Ευρώπη για το MLS και την Ίντερ Μαϊάμι.

Η επίδρασή του ήταν άμεση. Ως αρχηγός οδήγησε την ομάδα στην κατάκτηση του Leagues Cup, του πρώτου σημαντικού τροπαίου στην ιστορία της, ενώ το 2024 ακολούθησε η κατάκτηση του Supporters' Shield.

Ο Μέσι συνέχισε να γράφει ιστορία και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το 2025 έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του MLS που έφτασε τα 40 γκολ στο πρωτάθλημα, ενώ παράλληλα οδήγησε την Ίντερ Μαϊάμι στην κατάκτηση του πρώτου της πρωταθλήματος.

Την ίδια χρονιά έβαλε το όνομά του και σε μία ακόμη κατηγορία ιστορικών επιδόσεων, ξεπερνώντας τον Φέρεντς Πούσκας και ανεβαίνοντας στην κορυφή της λίστας με τις ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις.

Η Αργεντινή και η διαδρομή μέχρι την απόλυτη δικαίωση

Αν η καριέρα του Μέσι σε συλλογικό επίπεδο ήταν γεμάτη επιτυχίες, η ιστορία του με την εθνική Αργεντινής είχε για πολλά χρόνια διαφορετική πορεία.

Το πρώτο μεγάλο τρόπαιο με τα εθνικά χρώματα ήρθε το 2005, όταν οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Νέων. Στον τελικό απέναντι στη Νιγηρία σημείωσε δύο πέναλτι στη νίκη με 2-1.

Λίγους μήνες αργότερα, τον Αύγουστο του 2005, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στην ανδρική ομάδα απέναντι στην Ουγγαρία. Η πρώτη του εμφάνιση, πάντως, δεν εξελίχθηκε όπως θα περίμενε, καθώς αποβλήθηκε πριν συμπληρώσει ένα λεπτό στον αγωνιστικό χώρο.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 είχε περιορισμένο ρόλο, με την Αργεντινή να αποκλείεται στα προημιτελικά. Δύο χρόνια αργότερα, όμως, ο Μέσι πανηγύρισε το χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο στους Αγώνες του Πεκίνου.

Στο Μουντιάλ του 2010 η Αργεντινή αποκλείστηκε ξανά στα προημιτελικά, ενώ το 2014 ο Μέσι έφτασε μια ανάσα από την κορυφή. Ως αρχηγός οδήγησε την ομάδα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στη Βραζιλία, όμως η Γερμανία επικράτησε 1-0 στην παράταση. Παρά την ήττα, ο Αργεντινός σταρ αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της διοργάνωσης και κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα.

Οι χαμένοι τελικοί και η απόφαση να αποχωρήσει

Το 2015 η Αργεντινή έφτασε ξανά στον τελικό του Copa America, όμως ηττήθηκε στα πέναλτι από τη Χιλή. Η ιστορία επαναλήφθηκε έναν χρόνο αργότερα, στον επετειακό τελικό του Copa America Centenario.

Ο Μέσι είχε προηγουμένως γράψει ιστορία, καθώς στον ημιτελικό απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες σημείωσε το 55ο γκολ του με την Αργεντινή, ανεβαίνοντας στην κορυφή των σκόρερ της εθνικής ομάδας.

Η νέα ήττα από τη Χιλή στα πέναλτι, όμως, τον λύγισε. Ο αρχηγός της Αργεντινής ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα, σε μία από τις πιο φορτισμένες στιγμές της καριέρας του.

Η απόφαση, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ.

Τον Αύγουστο του 2016 επέστρεψε στην «Αλμπισελέστε» και στη συνέχεια έγινε ο άνθρωπος που θα άλλαζε την ιστορία της. Με χατ-τρικ απέναντι στον Ισημερινό στον τελευταίο αγώνα των προκριματικών, έστειλε την Αργεντινή στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2018.

Στη Ρωσία πέτυχε ένα γκολ και μοίρασε δύο ασίστ, όμως η Αργεντινή αποκλείστηκε στη φάση των «16».

Το 2021 άλλαξαν όλα

Η μεγάλη στιγμή για τον Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής ήρθε τελικά το 2021.

Η Αργεντινή κατέκτησε το Copa America, επικρατώντας στον τελικό της Βραζιλίας και βάζοντας τέλος σε μια αναμονή 28 ετών χωρίς μεγάλο τρόπαιο. Ο Μέσι αναδείχθηκε παίκτης της διοργάνωσης, έχοντας συμμετοχή σε εννέα από τα 12 γκολ της ομάδας του.

Έναν χρόνο αργότερα, στο Finalissima, η Αργεντινή νίκησε την Ιταλία, επιβεβαιώνοντας ότι είχε πλέον δημιουργήσει μια ομάδα ικανή να πρωταγωνιστήσει ξανά στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο.

Και μετά ήρθε το Κατάρ.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο 2022 και η κορυφή του κόσμου

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022 ο Μέσι έφτασε εκεί όπου για χρόνια τον περίμεναν εκατομμύρια Αργεντινοί.

Η Αργεντινή κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο, νικώντας τη Γαλλία σε έναν συγκλονιστικό τελικό. Ο Μέσι σκόραρε δύο φορές στην κανονική διάρκεια και την παράταση, πριν η «Αλμπισελέστε» επικρατήσει στη διαδικασία των πέναλτι.

Με επτά γκολ και τρεις ασίστ στη διοργάνωση, ο αρχηγός της Αργεντινής κατέκτησε τη Χρυσή Μπάλα και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κέρδισε το συγκεκριμένο βραβείο δύο φορές σε Παγκόσμιο Κύπελλο.

Για πολλούς, ήταν η στιγμή που έλειπε από την καριέρα του. Ο Μέσι είχε πλέον κατακτήσει τα πάντα και με την εθνική ομάδα.

Νέα ρεκόρ και το τελευταίο μεγάλο κεφάλαιο

Η σχέση του με την Αργεντινή, ωστόσο, δεν τελείωσε στο Κατάρ. Το 2023 έφτασε τα 100 διεθνή γκολ, επιβεβαιώνοντας τη θέση του στην κορυφή των σκόρερ της εθνικής ομάδας.

Το 2024 πανηγύρισε ακόμη ένα Copa America, ενώ την ίδια χρονιά έγινε ο κορυφαίος δημιουργός στην ιστορία του διεθνούς ανδρικού ποδοσφαίρου σε ασίστ.

Στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2026 συνέχισε να προσθέτει σε μια ήδη μυθική στατιστική κληρονομιά. Σκόραρε δύο φορές απέναντι στην Αυστρία και έφτασε τα 18 γκολ στη διοργάνωση, ανεβαίνοντας στην κορυφή της σχετικής λίστας, ενώ στη συνέχεια πρόσθεσε ακόμη τρία τέρματα, φτάνοντας τα 21, πριν τον ξεπεράσει ο Κιλιάν Μπαπέ.

Συνολικά, ο Μέσι σημείωσε οκτώ γκολ και μοίρασε τέσσερις ασίστ, οδηγώντας την Αργεντινή μέχρι τον τελικό. Εκεί, η «Αλμπισελέστε» ηττήθηκε με 1-0 στην παράταση από την Ισπανία.

Παρά την ήττα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ έγραψε ακόμη μία σελίδα ιστορίας, καθώς έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής που συμμετείχε σε τρεις τελικούς Παγκοσμίου Κυπέλλου, αλλά και ο γηραιότερος παίκτης που βρέθηκε σε τελικό της κορυφαίας διοργάνωσης.

Ένα τέλος αντάξιο ενός θρύλου

Από το Ροζάριο και τα πρώτα του βήματα στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα μέχρι την κορυφή του κόσμου με την Αργεντινή και τη νέα εποχή στην Ίντερ Μαϊάμι, η διαδρομή του Λιονέλ Μέσι είναι γεμάτη αριθμούς που μοιάζουν σχεδόν εξωπραγματικοί.

Τίτλοι, γκολ, ασίστ, ατομικά βραβεία και αμέτρητες στιγμές ποδοσφαιρικής μαγείας συνθέτουν την καριέρα ενός παίκτη που για περισσότερο από δύο δεκαετίες αποτέλεσε σημείο αναφοράς.

Πάνω απ' όλα, όμως, η ιστορία του Μέσι με την Αργεντινή είχε ένα τέλος που έμοιαζε για χρόνια αδύνατο. Από τους χαμένους τελικούς και την απογοήτευση του 2016, μέχρι το Copa America, το Finalissima και τελικά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022, ο Αργεντινός αρχηγός κατάφερε να ολοκληρώσει το παζλ.

Και κάπως έτσι, η ανακοίνωση της αποχώρησής του από την εθνική ομάδα δεν αποτελεί απλώς το τέλος μιας διεθνούς καριέρας. Είναι το τελευταίο κεφάλαιο μιας διαδρομής που σημάδεψε μια ολόκληρη εποχή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.