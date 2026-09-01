Κύπελλο Ελλάδας: Πρεμιέρα στη League Phase με Βόλος – Καλαμάτα | Πού θα δείτε τον αγώνα

Η League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας κάνει πρεμιέρα την Τρίτη (01/09), με τον Βόλο να υποδέχεται την Καλαμάτα, με τις δύο ομάδες να θέλουν να ξεκινήσουν με το… δεξί στον ενιαίο όμιλο της διοργάνωσης.

Βόλος και Καλαμάτα έχουν ήδη συναντηθεί μία φορά μέσα στο καλοκαίρι, καθώς είχαν αναμετρηθεί σε φιλικό προετοιμασίας στις 10 Αυγούστου στο Πανθεσσαλονικό, με τη «Μαύρη Θύελλα» να επικρατεί με 2-0.

Ο Βόλος εξασφάλισε την παρουσία του στη League Phase μετά τη νίκη με 3-1 επί του Ηρακλή στην προκριματική φάση. Η ομάδα της Μαγνησίας θέλει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στο Κύπελλο κι η εντός έδρας πρεμιέρα αποτελεί την ευκαιρία για ένα θετικό ξεκίνημα.

Στο πρωτάθλημα, ωστόσο, η εκκίνηση δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ο Βόλος ηττήθηκε 2-0 από τον ΟΦΗ, ενώ στη δεύτερη αγωνιστική αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 με τον Ηρακλή. Μάλιστα, χρειάστηκε να φτάσει στα τελευταία λεπτά της αναμέτρησης για να βρει το γκολ της ισοφάρισης. Ο Κώστας Μπράτσος δεν έχει στη διάθεσή του τους Γκάμπριελ, Κάτσικα, Μεντίλ και Λεκούς.

Το Βόλος – Καλαμάτα είναι προγραμματισμένο για τις 18:00 και θα μεταδοθεί από τον ΣΚΑΪ

Για την Καλαμάτα, η επιστροφή στη Super League μετά από 25 χρόνια αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός. Η περσινή αήττητη πορεία στη Super League 2 δημιούργησε υψηλές προσδοκίες κι η ομάδα θέλει να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της νέας κατηγορίας.

Στο Κύπελλο, πάντως, η Καλαμάτα έχει ήδη αφήσει το στίγμα της, καθώς επικράτησε 4-2 του Παναιτωλικού. Το αποτέλεσμα αυτό έδωσε ξεκάθαρο μήνυμα για τις δυνατότητες του συνόλου του Παναγιώτη Χριστοφιλέα.

Στη Super League, αντίθετα, τα αποτελέσματα δεν ήταν ανάλογα. Η ήττα με 3-2 από τον Άρη στην πρεμιέρα και το 2-0 από τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο έχουν αφήσει την ομάδα χωρίς βαθμό. Το Κύπελλο, όμως, αποτελεί διαφορετική διοργάνωση και δίνει στη «Μαύρη Θύελλα» την ευκαιρία να αντιδράσει άμεσα.

Από την αποστολή της Καλαμάτας απουσιάζουν οι Γκέλιος, Κατάλντι και Στρούγγης, ενώ εκτός παραμένουν και οι Περεθ, Φρίμπονγκ, Βάργκας, Μιράντα και Κουρμινόφσκι.

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Οι πιθανές ενδεκάδες

Βόλος (Μπράτσος): Λυκουρίνος, Αγιάκουα, Κάργας, Μύγας, Μπαρέ, Γρόσδης, Λάμπρου, Τζόκα, Κρέσπι, Χαραλαμπόγλου.

Καλαμάτα (Χριστοφιλέας): Βασίλιεβιτς, Καλουτσικίδης, Γκεσάν, Ροντρίγκες, Αλόνσο, Μαρτίν, Λιατσικούρας, Ντιαρά, Μορέιρα, Σίγκουρντσον, Μπονέτο.

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