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Ολυμπιακός: Άναψε το «πράσινο φως» για Ροντινέι – Μια… ανάσα από τη Σάντος ο Βραζιλιάνος

Ο Ροντινέι βρίσκεται κοντά στην επιστροφή του στη Βραζιλία για λογαριασμό της Σάντος, καθώς σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην πατρίδα του, ο Ολυμπιακός έδωσε το «οκ» για την παραχώρηση του παίκτη. 

Ολυμπιακός: Άναψε το «πράσινο φως» για Ροντινέι – Μια… ανάσα από τη Σάντος ο Βραζιλιάνος
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Πολύ κοντά στην επιστροφή του στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο βρίσκεται ο Ροντινέι, καθώς δημοσίευμα από τη Βραζιλία τον θέλει να οδεύει προς τη Σάντος.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, Βενέ Κασαγκράντε στο «X», ο Ολυμπιακός έδωσε προφορικά το «πράσινο φως» στον δεξιό μπακ προκειμένου να προχωρήσει σε συμφωνία με την ομάδα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

«Ο Ολυμπιακός έδωσε προφορικά το “πράσινο φως” στον Ροντινέι για να υπογράψει με τη Σάντος. Τώρα, η Σάντος θα φροντίσει τις λεπτομέρειες, ώστε ο δεξιός οπισθοφύλακας να ταξιδέψει και να παρουσιαστεί από την ομάδα. Όλα είναι έτοιμα για την επιστροφή του Ροντινέι στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο μετά από μια πολύ επιτυχημένη πορεία στον ελληνικό σύλλογο», αναφέρει σε ανάρτησή του.

Ο Ροντινέι φόρεσε για πρώτη φορά τη φανέλα του Ολυμπιακού το 2023 και κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στην ομάδα του Πειραιά πανηγύρισε σημαντικούς τίτλους. Μεταξύ άλλων, κατέκτησε το Conference League και το νταμπλ.

Πριν από τη μετακίνησή του στην Ελλάδα, ο Βραζιλιάνος αμυντικός αγωνίστηκε στη Φλαμένγκο, με την οποία επίσης σημείωσε σημαντικές επιτυχίες, κατακτώντας μεταξύ άλλων το Copa Libertadores και το Κύπελλο Βραζιλίας.

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