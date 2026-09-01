«To hook από τον Λάζο»: Οι ατάκες που συζητάμε ακόμα και σήμερα

Κάποιος έπρεπε να το πει για εκείνο τον αγώνα. Σαφώς και δεν είναι σωστό να φέρνουμε σε δεύτερη μοίρα το κατόρθωμα εκείνης της Εθνικής Ελλάδος, όταν κόντρα σε όλους και σε όλα, έστειλε τον LeBron James, τον Dwayne Wade και τον Dwight Howard στον μικρό τελικό του Mundobasket της Σαϊτάμα, κάνοντας όλη την Ελλάδα περήφανη για όσα βλέπαμε.

Ίσως η πιο πλήρης Εθνική Ελλάδος μπάσκετ που έπαιξε ποτέ σε τελική φάση διοργάνωσης, πήγε αήττητη μέχρι τον τελικό της διοργάνωσης και ακόμα και σήμερα μνημονεύεται για όσα πέτυχε σε εκείνο το τουρνουά.

Δεν έχει μείνει ακόμα κάτι άλλο να πούμε ή να αναλύσουμε για το παιχνίδι εκείνο, τα θυμόμαστε όλα άλλωστε. Ακόμα και τις ατάκες του Βασίλη Σκουντή. Μπορεί το «Βάλ’το αγόρι μου» στο buzzer τρίποντο του Δημήτρη Διαμαντίδη στον ημιτελικό του 2005 κόντρα στη Γαλλία, να είναι η πλέον χαρακτηριστική του, στον ημιτελικό κόντρα στους Αμερικανούς όμως, ο τύπος είχε «αφοπλίσει».

Μαζί με το τέλειο παιχνίδι και τη βροχή καλαθιών, σε ίδια συχνότητα τα «έστελνε» και ο γνωστός speaker.

Όλα ξεκίνησαν από το «hook από τον Λάζο…» για το 2-0 της Εθνικής

Ύστερα ακολούθησαν και τα υπόλοιπα «διαμάντια». Όπως το «το θέλουμε αυτό το καλάθι Βασίλη [Σπανούλη]», το «μήπως αντιαθλητικό κύριε Φακίνι;», το μυθικό «Σπανούλης, αλλάζει χέρια στον αέρα, μυθική κίνηση!», το ατελείωτο παραλήρημα του «δεν ήταν, δεν ήταν ποτέ πιστέψτε μας…ως απίθανον» και άλλα πολλά από εκείνο το ματς.

Ακόμα και αν «αστόχησε» με το «κρατήσαμε και κάβα για την Αργεντινή… μου αρέσει πολύ ο τελικός Ελλάδα-Αργεντινή» του το συγχωρούμε. Όλα τα άλλα, άλλωστε, έχουν γίνει κομμάτι των highlights.