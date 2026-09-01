ΑΕΚ: Οι πιθανότητες για μεταγραφή κι ο Ζοάο Μάριο - Πότε λήγει η προθεσμία για την ευρωπαϊκή λίστα

Η ισοπαλία της ΑΕΚ με την Κηφισιά φαίνεται πως ενεργοποίησε κάπως την κατάσταση στο μεταγραφικό κομμάτι, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος στόχος, ούτε καταγράφεται μεγάλη κινητικότητα.

Η «Ένωση» εξακολουθεί να κινείται κάτω από τα ραντάρ και δεν αποκλείεται να προχωρήσει σε μεταγραφική κίνηση, εφόσον προκύψει μια καλή περίπτωση που θα κριθεί ότι αξίζει να προχωρήσει. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο που να βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.

Η προθεσμία για τη δήλωση της ευρωπαϊκής λίστας για τη League Phase του Champions League εκπνέει τα ξημερώματα της Πέμπτης στις 00:59, κάτι που σημαίνει πως ο χρόνος για μια προσθήκη που θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στην Ευρώπη είναι περιορισμένος.

Όσον αφορά στον Ζοάο Μάριο αποτελεί διαφορετική περίπτωση. Ο Πορτογάλος παραμένει στο ρόστερ της Μπεσίκτας, όμως εφόσον μείνει ελεύθερος από την τουρκική ομάδα, τότε η ΑΕΚ θα μπορούσε να εξετάσει την επιστροφή του ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της προθεσμίας της UEFA. Σε μια τέτοια περίπτωση θα αποτελέσει λύση για τις εγχώριες διοργανώσεις.

Με πολλές αλλαγές στη Χρυσούπολη για τον Νέστο

Η ΑΕΚ αναχωρεί σήμερα (01/09) για τη Χρυσούπολη, καθώς την Τετάρτη (17:00) αντιμετωπίζει τον Νέστο για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Μάρκο Νίκολιτς αναμένεται να προχωρήσει σε εκτεταμένο ροτέισον, θέλοντας να φρεσκάρει την ομάδα του ενόψει των δύο δύσκολων αναμετρήσεων που ακολουθούν στην Allwyn Arena. Η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τον Άρη το Σάββατο (05/09) για το πρωτάθλημα, ενώ την επόμενη Τρίτη (08/09) υποδέχεται τη ΛΑΣΚ Λιντς για το Champions League.

Με βάση τους κανονισμούς της διοργάνωσης, είναι υποχρεωτική η παρουσία δύο ποδοσφαιριστών που έχουν γεννηθεί από το 2004 και μετά στην ενδεκάδα καθ' όλη τη διάρκεια του 90λέπτου. Οι Μπαλαμώτης, Χριστακόπουλος, Αλεξίου και Καλοσκάμης είναι οι υποψήφιοι για τις συγκεκριμένες θέσεις, χωρίς ωστόσο οι αλλαγές να περιορίζονται σε αυτούς. Από την αρχή αναμένεται να αγωνιστούν και ποδοσφαιριστές όπως οι Γκεοργκίεφ, Βίντα, Αριάγκα, Κουτέσα και Ζίνι, ενώ πιθανότητες να ξεκινήσει έχει και ο Λυκογιάννης.