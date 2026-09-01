Μεταγραφές: Πότε ολοκληρώνονται σε Ελλάδα και Ευρώπη - Τότε πρέπει να δηλωθούν οι ευρωπαϊκές λίστες

Το μεταγραφικό παράθυρο μπαίνει στην τελική του… ευθεία, με τις ημερομηνίες ολοκλήρωσης της περιόδου να διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Για τις ελληνικές ομάδες, μάλιστα, υπάρχει ένας επιπλέον «πονοκέφαλος» λόγω των ευρωπαϊκών τους υποχρεώσεων.

Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για τους συλλόγους που θέλουν να προχωρήσουν σε αλλαγές στα ρόστερ τους ενόψει της σεζόν 2026-2027. Στην Ελλάδα, η θερινή μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται το βράδυ της 15ης Σεπτεμβρίου, κάτι που σημαίνει πως οι ομάδες της Super League έχουν ακόμη περιθώριο να κινηθούν στην αγορά και να ολοκληρώσουν τα ρόστερ τους. Βέβαια, οι ελληνικοί σύλλογοι θα μπορέσουν να ενισχύσουν τις ομάδες τους με παίκτες που είναι ελεύθεροι από τις 16 έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Υπάρχει, ωστόσο, μια σημαντική παράμετρος που αφορά τις ομάδες της Stoiximan Super League οι οποίες συνεχίζουν στην Ευρώπη. ΑΕΚ, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ καλούνται να δηλώσουν στην UEFA το ρόστερ που θα έχουν στη διάθεσή τους για τους αγώνες της League Phase, με την προθεσμία να εκπνέει στις 00:59 τα ξημερώματα της Πέμπτης 3 Σεπτεμβρίου.

Ως εκ τούτου, για τους τέσσερις ελληνικούς συλλόγους το περιθώριο για τις τελευταίες και σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις είναι ακόμη πιο περιορισμένο. Κάθε προσθήκη που θέλουν να έχουν στη διάθεσή τους και στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί και να έχει δηλωθεί στην UEFA μέχρι τη συγκεκριμένη προθεσμία.

Στην Ιταλία και τη Γερμανία, το μεταγραφικό παράθυρο κλείνει σχεδόν ταυτόχρονα με εκείνο της Γαλλίας, καθώς η σχετική προθεσμία εκπνέει την Τρίτη (01/09) στις 21:00. Στην Αγγλία και την Ισπανία, η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται επίσης την Τρίτη (01/09), αλλά τα μεσάνυχτα.

Αντίθετα, στην Ολλανδία η μεταγραφική περίοδος θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την Τετάρτη (02/09), στο Βέλγιο μέχρι την Πέμπτη (03/09), ενώ στην Τουρκία και την Πορτογαλία μέχρι την Παρασκευή (04/09).

Όσο για τη Σαουδική Αραβία, η οποία παραμένει ιδιαίτερα δραστήρια στη μεταγραφική αγορά, οι ομάδες θα μπορούν να συνεχίσουν τις μεταγραφικές τους κινήσεις μέχρι τις 12 Οκτωβρίου.

Πότε ολοκληρώνονται οι προθεσμίες σε κάθε πρωτάθλημα