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ΑΕΚ: Ο ΑΠΟΕΛ θέλει δανεικό τον Σαχαμπό, ενδιαφέρον κι από τον Παναιτωλικό

Η ΑΕΚ σκοπεύει να δώσει δανεικό τον Χακίμ Σαχαμπό, ώστε να πάρει χρόνο συμμετοχής, με τον ΑΠΟΕΛ να είναι μια από τις ομάδες που ενδιαφέρεται για να τον εντάξει στο ρόστερ της – Τον παίκτη θέλει κι ο Παναιτωλικός. 

Βαγγέλης Πάτας

ΑΕΚ: Ο ΑΠΟΕΛ θέλει δανεικό τον Σαχαμπό, ενδιαφέρον κι από τον Παναιτωλικό
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Ο 21χρονος μέσος δύσκολα θα βρει ρόλο στη φετινή ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς κι όπως όλα δείχνουν θα δοθεί δανεικός για να πάρει χρόνο συμμετοχής και να εξελιχθεί.

Ένας πιθανός προορισμός είναι η Κύπρος, καθώς όπως αναφέρει το africafoot κι επιβεβαιώνεται από το ρεπορτάζ, ο ΑΠΟΕΛ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του ποδοσφαιριστή.

Αξίζει να θυμίσουμε ότι προπονητής της κυπριακής ομάδας είναι ο Νίκος Παπαδόπουλος, ο οποίος είχε κάνει εξαιρετική δουλειά στην πρόοδο του Ζίνι, όταν τον είχε παίκτη στον Λεβαδειακό. Ο Ανγκολέζος έπαιζε στην ομάδα της Λιβαδειάς με τη μορφή δανεισμού. Την περίπτωση του Σαχαμπό, πάντως, εξετάζει και μια ελληνική ομάδα. Ο λόγος για τον Παναιτωλικό.

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