Άρης: Ολοκληρώνεται το deal με τον Θανάση Αντετοκούνμπο

Στην τελική ευθεία μπαίνει η συμφωνία του Άρη με τον Θανάση Αντετοκούνμπο, με τις δύο πλευρές να απέχουν πλέον από το να περάσουν στο στάδιο των επίσημων ανακοινώσεων.

Οι συζητήσεις ανάμεσα στον Άρη και τον Έλληνα φόργουορντ έχουν ξεκινήσει εδώ και αρκετούς μήνες, με τις δύο πλευρές να βρίσκονται σε διαρκή επαφή. Η συμφωνία ήταν ουσιαστικά θέμα χρόνου, με τις τελευταίες λεπτομέρειες να απομένουν προκειμένου να ολοκληρωθεί και τυπικά το deal.

Από τη στιγμή που ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αποτελούσε μέλος της αποστολής της Εθνικής Ελλάδας, ήταν δεδομένο πως δεν θα μπορούσε να δώσει το «παρών» από την πρώτη ημέρα της προετοιμασίας του Άρη στο «Nick Galis Hall». Ως εκ τούτου, το οριστικό σκέλος της συμφωνίας και οι ανακοινώσεις μετατέθηκαν για μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό προφορική συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών και πλέον απομένουν ορισμένες τελικές λεπτομέρειες, ώστε ο Θανάσης Αντετοκούνμπο να φορέσει τη φανέλα του Άρη.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη θα σηματοδοτήσει και την επιστροφή του στην BCL για πρώτη φορά μετά το 2019. Ο Έλληνας φόργουορντ είχε αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό από το 2017 έως το 2019.