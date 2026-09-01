Στην κορυφή της Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός στις δύο πρώτες θέσεις των Power Rankings

Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague τη σεζόν 2026/27, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τα Power Rankings, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην κορυφή, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε το 2026 το τρόπαιο της EuroLeague.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η Euroleague...

Για τον Παναθηναϊκό: «Η μόνη ανησυχία για τους φιλάθλους των «πρασίνων» εστιάζεται στην επέμβαση στο γόνατο στην οποία υποβλήθηκε ο Κέντρικ Ναν τον περασμένο μήνα. Η απουσία του Ναν από το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι από το σύνολο, της προετοιμασίας ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία του χτίσιμου της απαραίτητης χημείας. Το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρει ο Ζέλικο Όμπραντοβιτς να φέρει την ισορροπία σε όλους τους αστέρες του ρόστερ από το ξεκίνημα της χρονιάς.» Για τον Ολυμπιακό: «Ακόμη και με την εκκρεμότητα γύρω από το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πληθώρα επιλογών στη γραμμή των γκαρντ και ισχυρή ηγετική παρουσία από τους βετεράνους τους. Παράλληλα, η πρόσφατη προσθήκη του Εμπάι Εντιάι ενισχύει αισθητά τη frontline. Το ερώτημα για τους Πειραιώτες είναι αν η προοπτική του Repeat θα λειτουργήσει ως ώθηση ή ως εμπόδιο στο πρώτο μέρος της σεζόν.»

Τα Power Rankings της Euroleague