Στην κορυφή της Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός στις δύο πρώτες θέσεις των Power Rankings
Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή κι ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση των Power Rankings που γνωστοποίησε η Euroleague, ενόψει της σεζόν 2026/27.
Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague τη σεζόν 2026/27, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου.
Τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τα Power Rankings, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην κορυφή, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε το 2026 το τρόπαιο της EuroLeague.
Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η Euroleague...
- Για τον Παναθηναϊκό: «Η μόνη ανησυχία για τους φιλάθλους των «πρασίνων» εστιάζεται στην επέμβαση στο γόνατο στην οποία υποβλήθηκε ο Κέντρικ Ναν τον περασμένο μήνα. Η απουσία του Ναν από το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι από το σύνολο, της προετοιμασίας ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία του χτίσιμου της απαραίτητης χημείας. Το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρει ο Ζέλικο Όμπραντοβιτς να φέρει την ισορροπία σε όλους τους αστέρες του ρόστερ από το ξεκίνημα της χρονιάς.»
- Για τον Ολυμπιακό: «Ακόμη και με την εκκρεμότητα γύρω από το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πληθώρα επιλογών στη γραμμή των γκαρντ και ισχυρή ηγετική παρουσία από τους βετεράνους τους. Παράλληλα, η πρόσφατη προσθήκη του Εμπάι Εντιάι ενισχύει αισθητά τη frontline. Το ερώτημα για τους Πειραιώτες είναι αν η προοπτική του Repeat θα λειτουργήσει ως ώθηση ή ως εμπόδιο στο πρώτο μέρος της σεζόν.»
Τα Power Rankings της Euroleague
- Παναθηναϊκός
- Ολυμπιακός
- Φενέρμπαχτσε
- Ρεάλ Μαδρίτης
- Χάποελ Τελ Αβίβ
- Ντουμπάι
- Αναντολού Εφές
- Ζάλγκιρις Κάουνας
- Ερυθρός Αστέρας
- Αρμάνι Μιλάνο
- Μακάμπι Τελ Αβίβ
- Μπαρτσελόνα
- Βαλένθια
- Παρτίζαν
- Μπάγερν Μονάχου
- Βιλερμπάν
- Μπεσίκτας
- Παρί
- Βίρτους Μπολόνια
- Μπασκόνια
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