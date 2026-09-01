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Στην κορυφή της Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός στις δύο πρώτες θέσεις των Power Rankings

Ο Παναθηναϊκός είναι στην κορυφή κι ο Ολυμπιακός στη δεύτερη θέση των Power Rankings που γνωστοποίησε η Euroleague, ενόψει της σεζόν 2026/27.

Στην κορυφή της Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός στις δύο πρώτες θέσεις των Power Rankings
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Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το πρώτο τζάμπολ της Euroleague τη σεζόν 2026/27, το οποίο είναι προγραμματισμένο για τις 24 Σεπτεμβρίου.

Τρεις εβδομάδες πριν από την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου, η διοργανώτρια αρχή παρουσίασε τα Power Rankings, με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της σχετικής κατάταξης. Ο Παναθηναϊκός του Ζέλικο Ομπράντοβιτς βρίσκεται στην κορυφή, ενώ στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ολυμπιακός, ο οποίος κατέκτησε το 2026 το τρόπαιο της EuroLeague.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε η Euroleague...

  1. Για τον Παναθηναϊκό: «Η μόνη ανησυχία για τους φιλάθλους των «πρασίνων» εστιάζεται στην επέμβαση στο γόνατο στην οποία υποβλήθηκε ο Κέντρικ Ναν τον περασμένο μήνα. Η απουσία του Ναν από το μεγαλύτερο μέρος, αν όχι από το σύνολο, της προετοιμασίας ενδέχεται να επιβραδύνει τη διαδικασία του χτίσιμου της απαραίτητης χημείας. Το ερώτημα είναι πώς θα καταφέρει ο Ζέλικο Όμπραντοβιτς να φέρει την ισορροπία σε όλους τους αστέρες του ρόστερ από το ξεκίνημα της χρονιάς.»
  2. Για τον Ολυμπιακό: «Ακόμη και με την εκκρεμότητα γύρω από το σίριαλ του Τόμας Γουόκαπ, οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν πληθώρα επιλογών στη γραμμή των γκαρντ και ισχυρή ηγετική παρουσία από τους βετεράνους τους. Παράλληλα, η πρόσφατη προσθήκη του Εμπάι Εντιάι ενισχύει αισθητά τη frontline. Το ερώτημα για τους Πειραιώτες είναι αν η προοπτική του Repeat θα λειτουργήσει ως ώθηση ή ως εμπόδιο στο πρώτο μέρος της σεζόν.»

Τα Power Rankings της Euroleague

  1. Παναθηναϊκός
  2. Ολυμπιακός
  3. Φενέρμπαχτσε
  4. Ρεάλ Μαδρίτης
  5. Χάποελ Τελ Αβίβ
  6. Ντουμπάι
  7. Αναντολού Εφές
  8. Ζάλγκιρις Κάουνας
  9. Ερυθρός Αστέρας
  10. Αρμάνι Μιλάνο
  11. Μακάμπι Τελ Αβίβ
  12. Μπαρτσελόνα
  13. Βαλένθια
  14. Παρτίζαν
  15. Μπάγερν Μονάχου
  16. Βιλερμπάν
  17. Μπεσίκτας
  18. Παρί
  19. Βίρτους Μπολόνια
  20. Μπασκόνια
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