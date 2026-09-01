Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό μετάλλιο για την Αναστασιάδου στο μονό σκιφ
Η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μονό σκιφ Γυναικών και χάρισε στην ελληνική κωπηλασία το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.
Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο κατέκτησε η Ευαγγελία Αναστασιάδου, καθώς επικράτησε στον τελικό του μονού σκιφ Γυναικών.
Η Ελληνίδα κωπηλάτρια είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό από το heat 1, όπου τερμάτισε σε χρόνο 07:37.45.
Στον τελικό, η Αναστασιάδου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 07:52.30, επίδοση που της έδωσε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.
Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Σέρβα Γιοβάνα Άρσιτς, η οποία έμεινε 11.57 δευτερόλεπτα πίσω από την Ελληνίδα αθλήτρια.
Το βάθρο:
- Ευαγγελία Αναστασιάδου 07:52.30
- Γιοβάνα Άρσιτς 08:03.87
- Νίνα Κόστανσεκ 08:07.42
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