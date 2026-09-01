Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό μετάλλιο για την Αναστασιάδου στο μονό σκιφ

Η Ευαγγελία Αναστασιάδου κατέκτησε την πρώτη θέση στο μονό σκιφ Γυναικών και χάρισε στην ελληνική κωπηλασία το πρώτο της χρυσό μετάλλιο στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο.

Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό μετάλλιο για την Αναστασιάδου στο μονό σκιφ
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Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο κατέκτησε η Ευαγγελία Αναστασιάδου, καθώς επικράτησε στον τελικό του μονού σκιφ Γυναικών.

Η Ελληνίδα κωπηλάτρια είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό από το heat 1, όπου τερμάτισε σε χρόνο 07:37.45.

Στον τελικό, η Αναστασιάδου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 07:52.30, επίδοση που της έδωσε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Σέρβα Γιοβάνα Άρσιτς, η οποία έμεινε 11.57 δευτερόλεπτα πίσω από την Ελληνίδα αθλήτρια.

Το βάθρο:

  1. Ευαγγελία Αναστασιάδου 07:52.30
  2. Γιοβάνα Άρσιτς 08:03.87
  3. Νίνα Κόστανσεκ 08:07.42
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