Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό μετάλλιο για την Αναστασιάδου στο μονό σκιφ

Το πρώτο χρυσό μετάλλιο για την ελληνική κωπηλασία στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο κατέκτησε η Ευαγγελία Αναστασιάδου, καθώς επικράτησε στον τελικό του μονού σκιφ Γυναικών.

Η Ελληνίδα κωπηλάτρια είχε εξασφαλίσει την πρόκρισή της στον τελικό από το heat 1, όπου τερμάτισε σε χρόνο 07:37.45.

Στον τελικό, η Αναστασιάδου ολοκλήρωσε την προσπάθειά της σε 07:52.30, επίδοση που της έδωσε την πρώτη θέση και το χρυσό μετάλλιο.

Στη δεύτερη θέση τερμάτισε η Σέρβα Γιοβάνα Άρσιτς, η οποία έμεινε 11.57 δευτερόλεπτα πίσω από την Ελληνίδα αθλήτρια.

Το βάθρο: