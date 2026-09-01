· Μονακό

Επίσημο: Εκτός Eurocup η Μονακό - Η Μπόσνα Σαράγεβο αντίπαλος του ΠΑΟΚ

Μετά από τις επαγγελματικές κατηγορίες της Γαλλίας, η Μονακό τέθηκε εκτός κι από το Eurocup, με τη διοργάνωση να ανακοινώνει ότι η θέση της θα πάρει η Μπόσνα Σαράγιεβο.

Επίσημο: Εκτός Eurocup η Μονακό - Η Μπόσνα Σαράγεβο αντίπαλος του ΠΑΟΚ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

H απόφαση της Euroleague Basketball ήρθε μετά την αδυναμία των Μονεγάσκων να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που προβλέπονται από τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Ως εκ τούτου, η Μπόσνα Σαράγεβο πήρε τη θέση της στον Δ' όμιλο, όπου μεταξύ άλλων βρίσκεται κι ο ΠΑΟΚ, μαζί με τις Μπαχτσεσεχίρ, Μπαλκάν Μπότεβγκραντ, Μανρέσα, Λιετκαμπέλις, Ουλμ και Ρόμα. Για την βοσνιακή ομάδα πρόκειται για επιστροφή στο Eurocup, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς η προηγούμενη –και μοναδική μέχρι σήμερα– παρουσία της στη διοργάνωση ήταν τη σεζόν 2007/08.

Η Μπόσνα είχε εμφανιστεί εδώ και εβδομάδες ως η βασική υποψήφια για να καλύψει το κενό που θα άφηνε η Μονακό, σε περίπτωση που οι Μονεγάσκοι δεν κατάφερναν να ξεπεράσουν τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η Μονακό, από την άλλη πλευρά, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς έχει μείνει εκτός και των επαγγελματικών διοργανώσεων της Γαλλίας. Οι Μονεγάσκοι αναζητούν εναλλακτική λύση κι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ABA League, ενώ φέρονται διατεθειμένοι να καταβάλουν περίπου 500.000 ευρώ για wild card.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στη συνέλευση της λίγκας στις 4 Σεπτεμβρίου, αν και μέχρι στιγμής οι πιθανότητες ένταξης της Μονακό δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.

COMMENTS
LATEST NEWS
13:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Χωρίς τρεις στις Σέρρες - Εκτός Τσούμπερ, Τσιγγάρας και Μουντές

13:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πρώτη για Πέντερσεν - Εκτός αποστολής ο Ροντινέι

13:22 EUROLEAGUE

Φαλ: «Δουλειά σε εξέλιξη….» (pic)

12:59 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» του Πουέρτα - Στο αεροδρόμιο ο Κολομβιανός

12:45 SUPER LEAGUE

Βόλος: Φέρνει τον Νεγιού δανεικό από την Χετάφε!

12:34 STORIES

Dub Inc live in Athens!

12:13 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Σαρώνει η Ελλάδα! Χρυσοί Ντούσκος, Φίτσιου και Γκαϊδατζής

12:00 ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός: Τα «κανόνια» του Νίστρουπ (pics, vids)

11:59 SUPER LEAGUE

Αντινγκρά ο… αντι-Ουναΐ στον Άγιαξ

11:50 ΜΠΑΣΚΕΤ

Επίσημο: Εκτός Eurocup η Μονακό - Η Μπόσνα Σαράγεβο αντίπαλος του ΠΑΟΚ

11:26 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πλησιάζει στην Μπράουνσβαϊγκ ο Κουτσίδης

11:15 ΣΠΟΡ

Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσό μετάλλιο για την Αναστασιάδου στο μονό σκιφ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας