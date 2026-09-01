Επίσημο: Εκτός Eurocup η Μονακό - Η Μπόσνα Σαράγεβο αντίπαλος του ΠΑΟΚ

H απόφαση της Euroleague Basketball ήρθε μετά την αδυναμία των Μονεγάσκων να καλύψουν τις προϋποθέσεις συμμετοχής που προβλέπονται από τους κανονισμούς της διοργάνωσης.

Ως εκ τούτου, η Μπόσνα Σαράγεβο πήρε τη θέση της στον Δ' όμιλο, όπου μεταξύ άλλων βρίσκεται κι ο ΠΑΟΚ, μαζί με τις Μπαχτσεσεχίρ, Μπαλκάν Μπότεβγκραντ, Μανρέσα, Λιετκαμπέλις, Ουλμ και Ρόμα. Για την βοσνιακή ομάδα πρόκειται για επιστροφή στο Eurocup, έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες, καθώς η προηγούμενη –και μοναδική μέχρι σήμερα– παρουσία της στη διοργάνωση ήταν τη σεζόν 2007/08.

Η Μπόσνα είχε εμφανιστεί εδώ και εβδομάδες ως η βασική υποψήφια για να καλύψει το κενό που θα άφηνε η Μονακό, σε περίπτωση που οι Μονεγάσκοι δεν κατάφερναν να ξεπεράσουν τα οικονομικά και διοικητικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Η Μονακό, από την άλλη πλευρά, βρίσκεται πλέον σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς έχει μείνει εκτός και των επαγγελματικών διοργανώσεων της Γαλλίας. Οι Μονεγάσκοι αναζητούν εναλλακτική λύση κι έχουν εκφράσει ενδιαφέρον για συμμετοχή στην ABA League, ενώ φέρονται διατεθειμένοι να καταβάλουν περίπου 500.000 ευρώ για wild card.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αναμένεται να συζητηθεί στη συνέλευση της λίγκας στις 4 Σεπτεμβρίου, αν και μέχρι στιγμής οι πιθανότητες ένταξης της Μονακό δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα αυξημένες.