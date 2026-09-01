Μεσογειακοί Αγώνες: Σαρώνει η Ελλάδα! Χρυσοί Ντούσκος, Φίτσιου και Γκαϊδατζής

Η Ελλάδα συνεχίζει να εντυπωσιάζει στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντο, με την ελληνική κωπηλασία να χαρίζει σημαντικές επιτυχίες στην αποστολή.

Μετά το χρυσό μετάλλιο της Ευαγγελίας Αναστασιάδου, ο Στέφανος Ντούσκος ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου στο μονό σκιφ, κατακτώντας το δεύτερο χρυσό για την Ελλάδα στους τελικούς της διοργάνωσης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής είχε προκριθεί στον τελικό με χρόνο 07:02.44 και ολοκλήρωσε την κούρσα του σε 07:14.14, παίρνοντας την πρώτη θέση. Δεύτερος τερμάτισε ο Τούρκος Ενβέρ Ερμάν με 07:18.87, ενώ την τρίτη θέση κατέλαβε ο Μικέλ Μαρντάρας Πίτερς με 07:19.48.

Η κατάταξη του τελικού

Στέφανος Ντούσκος – 07:14.44 Ενβέρ Ερμάν – 07:18.87 Μικέλ Μαρντάρας Πίτερς – 07:19.48

Χρυσό και για τη Ζωή Φίτσιου

Η ελληνική κωπηλασία συνέχισε τις επιτυχίες της, με τη Ζωή Φίτσιου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στον τελικό του σκιφ ελαφρών βαρών γυναικών.

Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια ήταν κυρίαρχη στην κούρσα και τερμάτισε σε 8:11.67, δημιουργώντας σημαντική διαφορά από τις υπόλοιπες αθλήτριες.

Το ασημένιο μετάλλιο πήρε η Αλγερινή Νιχέντ Μπεντσάντλι με χρόνο 8:26.89, ενώ στην τρίτη θέση βρέθηκε η Πορτογαλίδα Ινές Λέιτε ντε Ολιβέιρα με 8:31.03.

Τρίτο χρυσό της σεζόν για τον Γκαϊδατζή

Στο ίδιο αγώνισμα, στους άνδρες, ο Πέτρος Γκαϊδατζής πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη φετινή του συγκομιδή.

Ο Έλληνας κωπηλάτης έδωσε μεγάλη μάχη στον τελικό, όμως κατάφερε να τερματίσει πρώτος με χρόνο 7:25.09.

Δεύτερος ήταν ο Τούρκος Αχμέτ Αλί Καμπανταγί με 7:27.43, μόλις 2.34 δευτερόλεπτα πίσω από τον Γκαϊδατζή, ενώ το χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε ο Ιταλός Λούκα Μποργκόνοβο με 7:29.40.

Με τη συγκεκριμένη επιτυχία, ο Γκαϊδατζής έκανε το 3/3 μέσα στο φετινό καλοκαίρι, καθώς έχει κατακτήσει το χρυσό μετάλλιο και στις τρεις διοργανώσεις-στόχους, το Ευρωπαϊκό, το Παγκόσμιο και τους Μεσογειακούς Αγώνες.