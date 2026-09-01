Βόλος: Φέρνει τον Νεγιού δανεικό από την Χετάφε!
Σημαντική μεταγραφή για τον Βόλο, που ενισχύει σημαντικά τη μεσαία του γραμμή.
Μια ακόμα δυνατή μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Βόλος, αναβαθμίζοντας τη μεσαία του γραμμή.
Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Μπεν Τζέικομπς, οι «κυανέρυθροι» αποκτούν με τη μορφή δανεισμού τον Ιβάν Νεγιού από τη Χετάφε.
Πρόκειται για τον 29χρονο αμυντικό μέσο, ο οποίος έχει υπάρξει 11 φορές διεθνής με το Καμερούν, αλλά δεν βρίσκεται στα πλάνα της ομάδας της Μαδρίτης.
Πέρυσι αγωνίστηκε δανεικός στην Αλ-Οκντούντ, ενώ έχει παίξει ακόμα σε Λεγανές, Σεντ Ετιέν, Μπράγκα Β, Λεβαλουά και Σεντάν.
COMMENTS