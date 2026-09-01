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Ολυμπιακός: «Τελειώνει» του Πουέρτα - Στο αεροδρόμιο ο Κολομβιανός

Στην τελική… ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό, καθώς ο Κολομβιανός εθεάθη στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, ενώ νωρίτερα είχε μείνει εκτός προπόνησης της Ράσινγκ Σανταντέρ.

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» του Πουέρτα - Στο αεροδρόμιο ο Κολομβιανός
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Στον δρόμο για τον Ολυμπιακό βρίσκεται ο Γκουστάβο Πουέρτα, καθώς η μεταγραφή του στους Πειραιώτες μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ φαίνεται πως βρίσκεται στο τελικό… στάδιο.

Ο 23χρονος Κολομβιανός μέσος δεν συμμετείχε στην προπόνηση της Ράσινγκ Σανταντέρ την Τρίτη (01/09), εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με την επικείμενη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, σύμφωνα με τα ισπανικά Μέσα, η μεταγραφή του επί της ουσίας έχει ολοκληρωθεί, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να καταβάλλει τη ρήτρα στη Ράσινγκ.

Ο Πουέρτα εθεάθη στο αεροδρόμιο του Μπιλμπάο, με φωτογραφία του να διαρρέει σε ισπανικό Μέσο στο «Χ», την ώρα που περίμενε την πτήση του για να αναχωρήσει από την Ισπανία.

Τα τοπικά Μέσα του Σανταντέρ, μεταξύ των οποίων και η Cadena SER, αναφέρουν πως ο Κολομβιανός χαφ ετοιμάζεται να ταξιδέψει με προορισμό την Ελλάδα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στους Πειραιώτες.

Ο διεθνής μέσος αναμένεται πιθανότατα ακόμη και εντός της ημέρας στην Ελλάδα, με τον ερχομό του στον Ολυμπιακό μέσω της Νότιγχαμ Φόρεστ να θεωρείται δεδομένος από τα ισπανικά Μέσα.

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