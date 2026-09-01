Ατρόμητος: Χωρίς τρεις στις Σέρρες - Εκτός Τσούμπερ, Τσιγγάρας και Μουντές

Χωρίς τρεις παίκτες θα αντιμετωπίσει ο Ατρόμητος τον Πανσερραϊκό, την Τετάρτη (02/09, 20:00) στις Σέρρες, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της League Phase του SuperBet Κυπέλλου Ελλάδος.

Ο Στίβεν Τσούμπερ έμεινε εκτός αποστολής για λόγους αποφόρτισης, ενώ δεν υπολογίζονται επίσης οι Χάρης Τσιγγάρας και Ματθαίος Μουντές. Οι δύο ποδοσφαιριστές αντιμετώπισαν προβλήματα μέσα στην προηγούμενη εβδομάδα και δεν κατάφεραν να είναι έτοιμοι για την αναμέτρηση. Στον αντίποδα, στην αποστολή επιστρέφει ο Λευτέρης Λύρατζης.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ατρομήτου αποτελείται από τους: Αθανασίου, Χουτεσιώτη, Ντιένγκ, Λύρατζη, Παπαδόπουλο, Ούρονεν, Μάγκνουσον, Μήτογλου, Σταυρόπουλο, Τσακμάκη, Χότζα, Καραμάνη, Κώτση, Μουτουσαμί, Νούνιες, Αμπαρτζίδη, Μπάτο, Πνευμονίδη, Τζοβάρα, Τσαντίλα, Τσιλούλη.