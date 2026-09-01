Νίκη Βόλου: Με κόσμο στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό

Ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη το βράδυ υποδέχεται στο ΟΑΚΑ την Νίκη Βόλου, στην πρεμιέρα του για το Κύπελλο Ελλάδας και η αντίπαλός του θα έχει τη συμπαράσταση 500 φίλων της που θα βρεθούν στην Αθήνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Νίκη Βόλου ενημερώνει το φίλαθλο κοινό της πως αιτήθηκε και εξασφάλισε από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός 500 εισιτήρια για τους φιλάθλους της, στο πλαίσιο της μεταξύ μας αναμέτρησης στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, την προσεχή Πέμπτη (3/9, 21:00), για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι φίλαθλοί μας μπορούν να προμηθεύονται τα εισιτήριά τους ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά, επισκεπτόμενοι τον σύνδεσμο που βρίσκεται επισυναπτόμενος στο τέλος της παρούσας ανακοίνωσης.

Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο, θα δείτε τον χάρτη του σταδίου και θα πατήσετε νέο κλικ στο κελί της ΘΥΡΑΣ 22Α, που είναι και η μοναδική διαθέσιμη ως επιλογή.

Στη συνέχεια, επιλέγουμε μία από τις διαθέσιμες θέσεις που βρίσκονται στον χάρτη με πράσινο χρώμα και κάνουμε νέο κλικ στην επιλογή “ADD TO BASKET”, που βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας.

Αμέσως μετά, θα πρέπει είτε να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στην ticketmaster, επιλέγοντας δεξιά την επιλογή “sign up” ή να συνδεθείτε στον ήδη υπάρχοντα λογαριασμό σας, αν έχετε, πληκτρολογώντας το username και τον κωδικό σας στο αριστερό μέρος, κάνοντας “sign in”.

Στην πρώτη περίπτωση, για να δημιουργήσετε δηλαδή νέο λογαριασμό, αφού επιλέξετε το “sign up”, οφείλετε να συμπληρώσετε τα υποχρεωτικά πεδία που έχουν την σήμανση του κόκκινου αστερίσκου.

Πατάτε αποδοχή των όρων στα δύο κουτάκια, στο κάτω μέρος της σελίδας και αφού ολοκληρώσετε την εγγραφή σας, αγοράζετε μέχρι τέσσερα εισιτήρια, ανά συναλλαγή.

Κάθε εισιτήριο κοστίζει 15 ευρώ. Όλοι οι φιλοξενούμενοι οπαδοί θα φιλοξενηθούν στην ΘΥΡΑ 22, με την είσοδό τους στο στάδιο να πραγματοποιείται από την ΘΥΡΑ 20.

Αφού ολοκληρώσετε όλη την διαδικασία, θα σταλεί στην προσωπική σας ηλεκτρονική διεύθυνση ένα επιβεβαιωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κι ένα συνημμένο PDF, που είναι το αποδεικτικό εισόδου σας και το οποίο οφείλετε να έχετε στην διάθεσή σας, κατά την είσοδό σας στο γήπεδο, σε ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.

Στην σπουδαία αυτή αναμέτρηση, στηρίζουμε την ομάδα μας μόνο με την φωνή μας, με σεβασμό στην ομάδα και το γήπεδο που μας φιλοξενεί. Ευχαριστούμε την ΠΑΕ Παναθηναϊκός για την άριστη συνεννόηση και συνεργασία μας.

Αγοράστε τώρα το εισιτήριό σας, ακολουθώντας την παραπάνω διαδικασία, πατώντας εδώ: https://www.ticketmaster.gr/retail/privateSales.html?deepLink=716&hash=mEX-uvGZWtnujNcxRuekrSE0zeE2152618