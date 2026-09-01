Παναθηναϊκός: Πάει... Γιαγκελόνια ως δανεικός ο Πάντοβιτς

Ο Μίλος Πάντοβιτς βρίσκεται πολύ κοντά στην αποχώρησή του από τον Παναθηναϊκό, με τον επόμενο σταθμό της καριέρας του να αναμένεται να είναι η Γιαγκελόνια. Η πολωνική ομάδα έχει προχωρήσει σημαντικά την υπόθεση του 24χρονου επιθετικού, ο οποίος αναμένεται να μετακομίσει προσωρινά στην Πολωνία.

Μάλιστα, πρόκειται για έναν ιδιαίτερο προορισμό για τον Σέρβο, καθώς η Γιαγκελόνια είναι η ομάδα που θα βρεθεί στον δρόμο του Ολυμπιακού στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Όπως αποκαλύπτει το πολωνικό «Meczyki», οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις δύο πλευρές έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο, με το ενδεχόμενο ο Πάντοβιτς να συνεχίσει στη Γιαγκελόνια ως δανεικός από τον Παναθηναϊκό να συγκεντρώνει πλέον τις περισσότερες πιθανότητες.

Ο Σέρβος είχε ενταχθεί στο δυναμικό του «τριφυλλιού» το καλοκαίρι του 2025, όταν αποκτήθηκε από την Μπάτσκα Τόπολα έναντι 1,5 εκατ. ευρώ. Στην πρώτη του σεζόν με την πράσινη φανέλα μέτρησε 33 παρουσίες, σημειώνοντας δύο τέρματα και μοιράζοντας ισάριθμες ασίστ.

Οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στην επίθεση του Παναθηναϊκού, σε συνδυασμό με τον ανταγωνισμό για μία θέση στην ενδεκάδα, έχουν οδηγήσει στην επιλογή του δανεισμού. Ο Πάντοβιτς δεν βρισκόταν εξαρχής στα πλάνα του Τζέικομπ Νίστρουπ και, μέσα από μία μετακίνηση στη Γιαγκελόνια, θα επιδιώξει να βρει τον χρόνο συμμετοχής που δεν θα είχε στον Παναθηναϊκό.

Η πολωνική ομάδα δεν ήταν, πάντως, η μοναδική που ενδιαφέρθηκε για την περίπτωσή του. Το όνομα του Πάντοβιτς είχε απασχολήσει και τη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, όμως σύμφωνα με όσα αναφέρουν τα πολωνικά Μέσα, ο ίδιος επέλεξε τη Γιαγκελόνια, έχοντας ως σημαντικό κίνητρο τη συμμετοχή της στο Europa League.

Η σχέση του ποδοσφαιριστή με τη Γιαγκελόνια έχει, μάλιστα, προηγούμενο. Ο Πάντοβιτς είχε τεθεί αντιμέτωπος με τη συγκεκριμένη ομάδα στο Conference League τη σεζόν 2024-’25, όταν αγωνιζόταν στην Μπάτσκα Τόπολα, πριν πάρει τον δρόμο για την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό.

Αν η συμφωνία ολοκληρωθεί, ο 24χρονος θα φύγει από το «τριφύλλι» με τη μορφή δανεισμού, προκειμένου να αποκτήσει σταθερό ρόλο και περισσότερα αγωνιστικά λεπτά. Παραμένει, ωστόσο, άγνωστο αν η συμφωνία θα περιλαμβάνει και οψιόν αγοράς για τη Γιαγκελόνια.