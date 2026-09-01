· Παναθηναϊκός

Φαλ: «Δουλειά σε εξέλιξη….» (pic)

Ο Μουσταφά Φαλ μετράει αντίστροφα για τη στιγμή που θα φορέσει τη φανέλα με το τριφύλλι στο στήθος και θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό.

Φαλ: «Δουλειά σε εξέλιξη….» (pic)
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Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, μιας και απομένουν μόλις 23 ημέρες για την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων της ομάδας στη φετινή Euroleague.

Ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της προετοιμασίας δεν είναι άλλο από τον Μουσταφά Φαλ ο οποίος μέσω ανάρτησής του έδειξε να μην… κρατιέται.

Ο Γάλλος σέντερ ανήρτησε μια φωτογραφία του από την προπόνηση της ομάδας και στη λεζάντα έγραψε χαρακτηριστικά: «Δουλειά σε εξέλιξη…»

https://www.instagram.com/p/DcvV-EckfQ8/
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