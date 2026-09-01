· Παναθηναϊκός

Αντινγκρά ο… αντι-Ουναΐ στον Άγιαξ

Η ομάδα της Ολλανδίας έχει ρίξει τα δίχτυα της για την απόκτηση του Σιμόν Αντινγκρά, αποδεικνύοντας στην πράξη πως το όνειρο της απόκτησης του Ουναΐ… έσβησε. Σε πρώτο πλάνο ο Παναθηναϊκός.

Αντινγκρά ο… αντι-Ουναΐ στον Άγιαξ
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Όπως όλα δείχνουν το σίριαλ της μεταγραφής του Αζεντίν Ουναΐ φτάνει στο τέλος του. Ο Παναθηναϊκός, πλέον, μοιάζει να παίζει μόνος του, μιας και ο Άγια που έμοιαζε ως ο κυριότερος αντίπαλος του «τριφυλλιού», εγκατέλειψε τις προσπάθειες για την ολοκλήρωση της μεταγραφής.

Σύμφωνα με τα τελευταία ρεπορτάζ στην Ολλανδία, οι δύο ομάδες βρίσκονται κοντά σε συμφωνία για τον δανεισμό του Σιμόν Αντινγκρά από τη Σάντερλαντ, ως αντί… Ουναΐ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο Άγιαξ θα να καταβάλλει συνολικά περίπου 3,8 εκατ. ευρώ για ενοίκιο και αποδοχές, ενώ στη συμφωνία αναμένεται να τοποθετηθεί και οψιόν αγοράς στα 16 εκατ. ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο φαίνεται να ήθελε να αποκτήσει και τον Ουναΐ ο Άγιαξ, με την Τζιρόνα να αναζητεί μία πιο άμεση λύση με πώληση του ποδοσφαιριστή.

Παρά το γεγονός πως Αντινγκρά και Ουναΐ δεν αγωνίζονται ακριβώς στην ίδια θέση, είναι ξεκάθαρο πως αυτή αναμένεται να είναι η τελευταία μεταγραφική κίνηση του «Αίαντα» ανοίγοντας τον δρόμο ακόμα περισσότερο για τον Παναθηναϊκό.

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