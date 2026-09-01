Παναθηναϊκός: Τα «κανόνια» του Νίστρουπ (pics, vids)

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ ήρθε για να αλλάξει τα… περισσότερα στον Παναθηναϊκό. Έχοντας να διαχειριστεί μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Την ευρωπαϊκή επιβίωση της ομάδας, μέσα από τρεις συνεχόμενους προκριματικούς, νοκ-άουτ, γύρους.

Η κριτική που έχει ξεκινήσει και γίνεται στον προπονητή του Παναθηναϊκού είναι αναμενόμενη μεν, έντονη δε, αλλά το αποτέλεσμα τον δικαιώνει στο ακέραιο. Ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής μετράει τρεις προκρίσεις και ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στο ελληνικό πρωτάθλημα, με τον Τζέικομπ Νίστρουπ να βασίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στην επίθεση της ομάδας του. Και δη στους φορ του.

Οι «πράσινοι» έχουν επενδύσει πολύ στο επιθετικό και μεσοεπιθετικό κομμάτι του παιχνιδιού τους, με τον τεχνικό του «τριφυλλιού» να έχει στη διάθεσή του ένα εξαιρετικό επιθετικό «οπλοστάσιο». Ο Σίριλ Ντέσερς επέστρεψε αφιονισμένος από τον τραυματισμό του, ο Ανδρέας Τετέι έχει ξεκινήσει όπως… τελείωσε, ο Λιβάι Γκαρσία ήρθε με φορά, ενώ ο Έλμιν Ραστόντερ έχει ήδη προλάβει να βρει δίχτυα.

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Είναι χαρακτηριστικό πως στα 7 επίσημα παιχνίδια που έχει δώσει μέχρι στιγμής ο Παναθηναϊκός, οι «πράσινοι» μετρούν 13 γκολ. Κάτι λιγότερο από 2 ανά παιχνίδι και το εντυπωσιακό είναι πως από τα 13 γκολ τα 8 τα έχουν σημειώσει οι φορ της ομάδας, με τους μεσοεπιθετικούς να έχουν προσθέσει 3 ακόμα και τους παίκτες του «τριφυλλιού» να έχουν πανηγυρίσει και δύο αυτογκόλ αντιπάλων.

Πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού, μέχρι στιγμής σε Ελλάδα και Ευρώπη, είναι ο Σίριλ Ντέσερς που έχει προλάβει να στείλει 4 φορές τη μπάλα σε αντίπαλα δίχτυα, ενώ ο Ανδρέας Τεττέι έχει προσθέσει δύο ακόμα.

Ο Λιβάι Γκαρσία στην πρεμιέρα του με το «τριφύλλι» στο στήθος άνοιξε λογαριασμό, ενώ ένα γκολ έχει σκοράρει και ο Ραστόντερ. Από εκεί και έπειτα Γιάγκουσιτς και Αντίνο έχουν προσφέρει τρία ακόμα τέρματα, με τον πρώτο να έχει σκοράρει δις.