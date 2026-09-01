Καλαμάτα: Μειώθηκε η ποινή του Μπολιβάρ

Σε μία αγωνιστική μειώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η ποινή του Αλβαράδο Μπολιβάρ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο ματς της Καλαμάτας με τον Αρη (2-3), στην πρεμιέρα της Super League.

Στον επιθετικό από τη Βενεζουέλα είχε επιβληθεί πρωτόδικα τιμωρία τριών αγωνιστικών από το Πειθαρχικό Οργανο της Super League, όμως η μεσσηνιακή ΠΑΕ προσέφυγε στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή και δικαιώθηκε.

Ο Μπολιβάρ εξέτισε την ποινή του στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (29/8) με τον Παναιτωλικό και πλέον θα είναι διαθέσιμος για τη «μαύρη θύελλα», τόσο στο σημερινό (1/9, 18:00) ματς κυπέλλου με το Βόλο, όσο και στην επερχόμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (Κυριακή 6/9).