Καλαμάτα: Μειώθηκε η ποινή του Μπολιβάρ

Διαθέσιμος για το σημερινό παιχνίδι με τον Βόλο ο Βενεζουελάνος άσος της Καλαμάτας.

Καλαμάτα: Μειώθηκε η ποινή του Μπολιβάρ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μία αγωνιστική μειώθηκε από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ η ποινή του Αλβαράδο Μπολιβάρ, ο οποίος είχε αποβληθεί στο ματς της Καλαμάτας με τον Αρη (2-3), στην πρεμιέρα της Super League.

Στον επιθετικό από τη Βενεζουέλα είχε επιβληθεί πρωτόδικα τιμωρία τριών αγωνιστικών από το Πειθαρχικό Οργανο της Super League, όμως η μεσσηνιακή ΠΑΕ προσέφυγε στη Δευτεροβάθμια Επιτροπή και δικαιώθηκε.

Ο Μπολιβάρ εξέτισε την ποινή του στο παιχνίδι του περασμένου Σαββάτου (29/8) με τον Παναιτωλικό και πλέον θα είναι διαθέσιμος για τη «μαύρη θύελλα», τόσο στο σημερινό (1/9, 18:00) ματς κυπέλλου με το Βόλο, όσο και στην επερχόμενη αναμέτρηση του πρωταθλήματος με τον Ατρόμητο (Κυριακή 6/9).

COMMENTS
LATEST NEWS
15:29 EUROLEAGUE

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το διάστημα απουσίας και οι αγώνες που έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε

15:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έκπληξη με Μουζακίτη - «Συμφωνία με Χαλ για 15.000.000 ευρώ»

15:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε έρχεται ο Πουέρτα - Στα 20.000.000 ευρώ το deal

14:39 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Χέιζ-Ντέιβις, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες

14:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Βόμβα» από το Africafoot - «Μια ανάσα από τον Ουναΐ, απομένουν τα ιατρικά»

14:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πάει... Γιαγκελόνια ως δανεικός ο Πάντοβιτς

14:07 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Μειώθηκε η ποινή του Μπολιβάρ

13:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη Βόλου: Με κόσμο στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό

13:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Χωρίς τρεις στις Σέρρες - Εκτός Τσούμπερ, Τσιγγάρας και Μουντές

13:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πρώτη για Πέντερσεν - Εκτός αποστολής ο Ροντινέι

13:22 EUROLEAGUE

Φαλ: «Δουλειά σε εξέλιξη….» (pic)

12:59 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» του Πουέρτα - Στο αεροδρόμιο ο Κολομβιανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας