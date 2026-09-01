Παναθηναϊκός: «Βόμβα» από το Africafoot - «Μια ανάσα από τον Ουναΐ, απομένουν τα ιατρικά»

«Βόμβα» οριστικής επιστροφής του Αζεντίν Ουναΐ στον Παναθηναϊκό έριξε το «Africafoot»!

Όπως υποστηρίζει το δημοσίευμα της ιστοσελίδας -το οποίο δεν επιβεβαιώνεται επίσημα προς το παρόν- η υπόθεση έχει πλέον φτάσει στο τελικό της στάδιο και πως απομένει ουσιαστικά να βρεθεί ο παίκτης στην Αθήνα για τις ιατρικές εξετάσεις και τις υπογραφές.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές παρουσίασαν σημαντική πρόοδο τις τελευταίες ώρες, με τον Μαροκινό διεθνή μέσο να πλησιάζει όλο και περισσότερο στην επιστροφή του στο «τριφύλλι».

Όπως τονίζεται, το τελευταίο κομμάτι που απομένει προτού ολοκληρωθεί η συμφωνία είναι οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις του ποδοσφαιριστή.

Εφόσον αυτές κυλήσουν χωρίς κάποιο απρόοπτο, ο Ουναΐ αναμένεται να γίνει ξανά παίκτης του Παναθηναϊκού και να συνεχίσει στην Ελλάδα.

«Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την επιστροφή του στον Παναθηναϊκό. Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των εμπλεκόμενων πλευρών έχουν προχωρήσει σημαντικά τις τελευταίες ώρες και ο διεθνής Μαροκινός βρίσκεται πλέον πιο κοντά στην επιστροφή του στον ελληνικό σύλλογο. Απομένει μόνο το τελευταίο βήμα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας, οι ιατρικές εξετάσεις του παίκτη», σημειώνει το ρεπορτάζ.