Ολυμπιακός: Έκπληξη με Μουζακίτη - «Συμφωνία με Χαλ για 15.000.000 ευρώ»

Αυτό τουλάχιστον αναφέρεται σε δημοσίευμα από την Αγγλία, σύμφωνα με το οποίο, οι Βρετανοί, μετά την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη, έχουν κινηθεί έντονα και για την μεταγραφή του νεαρού διεθνή μέσου.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Πιτ Ο'Ρουρκ, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ της Χαλ, η συμφωνία αφορά ποσό που φτάνει τα 15 εκατομμύρια ευρώ.

Ο Μουζακίτης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα των ακαδημιών του Ολυμπιακού και έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες με την πρώτη ομάδα. Παράλληλα, έχει κάνει το βήμα και στην Εθνική Ελλάδας, έχοντας πλέον καταγράψει συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Τη φετινή σεζόν ο 19χρονος χαφ έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια, έχοντας συνολικά 189 λεπτά συμμετοχής. Την περσινή περίοδο ολοκλήρωσε τη σεζόν με 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.

Το ενδιαφέρον από την Αγγλία για τον Μουζακίτη, πάντως, δεν είναι κάτι καινούριο. Το όνομα του 19χρονου διεθνή μέσου έχει απασχολήσει στο παρελθόν αρκετούς συλλόγους του εξωτερικού. Ο ίδιος δεσμεύεται με τον Ολυμπιακό με συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2029.