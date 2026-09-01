Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Ουναΐ - «Η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού»

Τη στιγμή που στο Μαρόκο υποστηρίζουν πως ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, Ισπανός δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Τζιρόνα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, απέρριψε την τελευταία προσφορά των «πρασίνων».

Αναλυτικά ο Ιβάν Κιρός ανέφερε:

«Παρά τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν, Η Τζιρόνα απέρριψε χθες την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού, αρκετά μακριά από αυτό που απαιτεί, περίπου 20M€. Επίσης, απορρίφθηκε αυτή της PSV πριν από μερικές μέρες και δεν υπήρξε αντιπροσφορά. Προς το παρόν, ΤΙΠΟΤΑ».