· Παναθηναϊκός

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Ουναΐ - «Η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού»

Ισπανός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Ουναΐ - «Η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τη στιγμή που στο Μαρόκο υποστηρίζουν πως ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, Ισπανός δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Τζιρόνα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, απέρριψε την τελευταία προσφορά των «πρασίνων».

Αναλυτικά ο Ιβάν Κιρός ανέφερε:

«Παρά τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν, Η Τζιρόνα απέρριψε χθες την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού, αρκετά μακριά από αυτό που απαιτεί, περίπου 20M€. Επίσης, απορρίφθηκε αυτή της PSV πριν από μερικές μέρες και δεν υπήρξε αντιπροσφορά. Προς το παρόν, ΤΙΠΟΤΑ».

COMMENTS
LATEST NEWS
17:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: Στο χειρουργείο ο ΜακΤόμινεϊ λόγω αρρυθμίας

16:37 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οριστικό για Μουζακίτη - Ταξιδεύει στην Αγγλία για να κλείσει στη Χαλ

16:16 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Θλάση ο Φλιώνης, πρόβλημα και με Τσαλμπούρη – Αγιασμός κι έκπληξη στον Μπράουν

16:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές βοηθών στα ΑΕΛ - Ολυμπιακός και Μαρκό - Κηφισιά

16:07 SUPER LEAGUE

Βόλος: Βαρύ πένθος για τον Αχιλλέα Μπέο - Πέθανε ξαφνικά η αδερφή του

15:46 SUPER LEAGUE

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Ουναΐ - «Η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού»

15:34 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα για Ολυμπιακό και SUNEL Arena: «Δεν με ρώτησε κάποιος, με Παναθηναϊκό μοιραζόμασταν το ΟΑΚΑ»

15:29 EUROLEAGUE

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το διάστημα απουσίας και οι αγώνες που έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε

15:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έκπληξη με Μουζακίτη - «Συμφωνία με Χαλ για 15.000.000 ευρώ»

15:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε έρχεται ο Πουέρτα - Στα 20.000.000 ευρώ το deal

14:39 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Χέιζ-Ντέιβις, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες

14:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Βόμβα» από το Africafoot - «Μια ανάσα από τον Ουναΐ, απομένουν τα ιατρικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας