Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Ουναΐ - «Η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού»
Ισπανός δημοσιογράφος υποστηρίζει πως η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού για τον Αζεντίν Ουναΐ.
Τη στιγμή που στο Μαρόκο υποστηρίζουν πως ο Αζεντίν Ουναΐ βρίσκεται μια ανάσα από τον Παναθηναϊκό, Ισπανός δημοσιογράφος ισχυρίζεται πως η Τζιρόνα στην οποία ανήκει ο ποδοσφαιριστής, απέρριψε την τελευταία προσφορά των «πρασίνων».
Αναλυτικά ο Ιβάν Κιρός ανέφερε:
«Παρά τις ψευδείς πληροφορίες που κυκλοφορούν, Η Τζιρόνα απέρριψε χθες την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού, αρκετά μακριά από αυτό που απαιτεί, περίπου 20M€. Επίσης, απορρίφθηκε αυτή της PSV πριν από μερικές μέρες και δεν υπήρξε αντιπροσφορά. Προς το παρόν, ΤΙΠΟΤΑ».
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