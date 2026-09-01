Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές βοηθών στα ΑΕΛ - Ολυμπιακός και Μαρκό - Κηφισιά

Διπλή αλλαγή στον… πίνακα των διαιτητών και των βοηθών που θα δώσουν το «παρών» στις αναμετρήσεις της πρεμιέρας της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας ανακοίνωσε η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας.

Συγκεκριμένα, στην αναμέτρηση Μαρκό - Κηφισιά που θα διεξαχθεί το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) στις 17:30 στο «Μ. Κρητικόπουλος» της Καισαριανής, ο Φραγκιαδάκης του συνδέσμου Λασιθίου πήρε τη θέση του Μπαλιάκα από την Κοζάνη.

Παράλληλα, αλλαγή υπήρξε και στο παιχνίδι ΑΕΛ - Ολυμπιακός, που έχει οριστεί για το απόγευμα της Τετάρτης (02/09) στις 20:00 με τον Καραγκιζόπουλο από την Ημαθία να παίρνει τη θέση του Μαυροκορδόπουλου από την Αργολίδα.