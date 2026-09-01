ΑΕΚ: Θλάση ο Φλιώνης, πρόβλημα και με Τσαλμπούρη – Αγιασμός κι έκπληξη στον Μπράουν

Νέα προβλήματα τραυματισμών προέκυψαν στην ΑΕΚ, καθώς ο Δημήτρης Φλιώνης τέθηκε εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες, ενώ πρόβλημα αντιμετωπίζει και ο Γιώργος Τσαλμπούρης.

Ο αρχηγός της «Ένωσης» τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του με την Εθνική Ομάδα κι υποβλήθηκε την Παρασκευή (28/08) σε μαγνητική τομογραφία στο Mediterraneo Hospital. Τα αποτελέσματα έδειξαν θλάση δικεφάλου μηριαίου στο δεξί πόδι, με τον Φλιώνη να αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικών δραστηριοτήτων για τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Η πορεία της αποθεραπείας του θα παρακολουθείται από το ιατρικό επιτελείο της ΑΕΚ και τον επικεφαλής του, Dr. Ηρακλή Πατσόπουλο.

Πρόβλημα προέκυψε και με τον Γιώργο Τσαλμπούρη στο φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μαρούσι. Ο διεθνής φόργουορντ/σέντερ τραυματίστηκε στο αριστερό φρύδι κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης και χρειάστηκε να υποβληθεί σε συρραφή.

Τα συγκεκριμένα προβλήματα έρχονται να προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες απουσίες των Μπράουν και Φίζελ, οι οποίοι παραμένουν εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και συνεχίζουν τα προγράμματα αποθεραπείας τους.

Ο Αγιασμός στη SUNEL Arena κι η έκπληξη στον Μπράουν

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η ΑΕΚ πραγματοποίησε στη SUNEL Arena τον καθιερωμένο Αγιασμό ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου 2026-2027, πριν από τη Media Day της ομάδας. Τον Αγιασμό τέλεσε ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης π. Παντελεήμων, δίνοντας τις ευχές του στην Ένωση ενόψει της νέας σεζόν.

Μετά την ολοκλήρωση του Αγιασμού και πριν από τη Media Day, οι «κιτρινόμαυροι» επιφύλαξαν μία τούρτα-έκπληξη στον Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος την 1η Σεπτεμβρίου είχε τα γενέθλιά του και έκλεισε τα 25 του χρόνια. Η ΑΕΚ συνεχίζει, έτσι, την προετοιμασία της για τη νέα αγωνιστική περίοδο, με τον Ντράγκαν Σάκοτα να καλείται να διαχειριστεί τα διαδοχικά προβλήματα τραυματισμών που έχουν προκύψει.