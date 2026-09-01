· Ολυμπιακός

Ολυμπιακός: Οριστικό για Μουζακίτη - Ταξιδεύει στην Αγγλία για να κλείσει στη Χαλ

Ο Χρήστος Μουζακίτης ειδοποίησε τους συμπαίκτες του πως δεν θα αγωνιστεί στο ματς Κυπέλλου του Ολυμπιακού και ταξιδεύει άμεσα για την Αγγλία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ.

Ολυμπιακός: Οριστικό για Μουζακίτη - Ταξιδεύει στην Αγγλία για να κλείσει στη Χαλ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο 19χρονος μέσος βρισκόταν στην αποστολή για τον αυριανό (2/9) αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΛ, αλλά όπως ενημέρωσε τους συμπαίκτες του δεν θα δώσει το παρών.

Ο λόγος είναι πως ταξιδεύει άμεσα για την Αγγλία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ, όπου ήδη αγωνίζεται και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης (πουλήθηκε έναντι 23 εκατ. ευρώ από τον Ολυμπιακό).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν νωρίτερα, οι Πειραιώτες θα εισπράξουν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη μεταγραφή.

Ο Μουζακίτης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα των ακαδημιών του Ολυμπιακού και έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες με την πρώτη ομάδα. Παράλληλα, έχει κάνει το βήμα και στην Εθνική Ελλάδας, έχοντας πλέον καταγράψει συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Τη φετινή σεζόν ο 19χρονος χαφ έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια, έχοντας συνολικά 189 λεπτά συμμετοχής. Την περσινή περίοδο ολοκλήρωσε τη σεζόν με 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.

COMMENTS
LATEST NEWS
17:05 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νάπολι: Στο χειρουργείο ο ΜακΤόμινεϊ λόγω αρρυθμίας

16:37 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Οριστικό για Μουζακίτη - Ταξιδεύει στην Αγγλία για να κλείσει στη Χαλ

16:16 GREEK BASKET LEAGUE

ΑΕΚ: Θλάση ο Φλιώνης, πρόβλημα και με Τσαλμπούρη – Αγιασμός κι έκπληξη στον Μπράουν

16:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Κύπελλο Ελλάδας: Αλλαγές βοηθών στα ΑΕΛ - Ολυμπιακός και Μαρκό - Κηφισιά

16:07 SUPER LEAGUE

Βόλος: Βαρύ πένθος για τον Αχιλλέα Μπέο - Πέθανε ξαφνικά η αδερφή του

15:46 SUPER LEAGUE

Νέο επεισόδιο στο σίριαλ Ουναΐ - «Η Τζιρόνα απέρριψε την τελευταία πρόταση του Παναθηναϊκού»

15:34 GREEK BASKET LEAGUE

Σάκοτα για Ολυμπιακό και SUNEL Arena: «Δεν με ρώτησε κάποιος, με Παναθηναϊκό μοιραζόμασταν το ΟΑΚΑ»

15:29 EUROLEAGUE

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το διάστημα απουσίας και οι αγώνες που έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε

15:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έκπληξη με Μουζακίτη - «Συμφωνία με Χαλ για 15.000.000 ευρώ»

15:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε έρχεται ο Πουέρτα - Στα 20.000.000 ευρώ το deal

14:39 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Χέιζ-Ντέιβις, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες

14:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Βόμβα» από το Africafoot - «Μια ανάσα από τον Ουναΐ, απομένουν τα ιατρικά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας