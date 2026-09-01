Ολυμπιακός: Οριστικό για Μουζακίτη - Ταξιδεύει στην Αγγλία για να κλείσει στη Χαλ

Παρελθόν από τον Ολυμπιακό αναμένεται να αποτελέσει ο Χρήστος Μουζακίτης.

Ο 19χρονος μέσος βρισκόταν στην αποστολή για τον αυριανό (2/9) αγώνα Κυπέλλου με την ΑΕΛ, αλλά όπως ενημέρωσε τους συμπαίκτες του δεν θα δώσει το παρών.

Ο λόγος είναι πως ταξιδεύει άμεσα για την Αγγλία, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στη Χαλ, όπου ήδη αγωνίζεται και ο Κωνσταντίνος Τζολάκης (πουλήθηκε έναντι 23 εκατ. ευρώ από τον Ολυμπιακό).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπήρχαν νωρίτερα, οι Πειραιώτες θα εισπράξουν τουλάχιστον 15 εκατομμύρια ευρώ για αυτή τη μεταγραφή.

Ο Μουζακίτης αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προϊόντα των ακαδημιών του Ολυμπιακού και έχει ήδη αποκτήσει σημαντικές εμπειρίες με την πρώτη ομάδα. Παράλληλα, έχει κάνει το βήμα και στην Εθνική Ελλάδας, έχοντας πλέον καταγράψει συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα.

Τη φετινή σεζόν ο 19χρονος χαφ έχει αγωνιστεί σε τρία παιχνίδια, έχοντας συνολικά 189 λεπτά συμμετοχής. Την περσινή περίοδο ολοκλήρωσε τη σεζόν με 39 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, με απολογισμό ένα γκολ και τρεις ασίστ.