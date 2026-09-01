Νάπολι: Στο χειρουργείο ο ΜακΤόμινεϊ λόγω αρρυθμίας

Αναστάτωση επικρατεί στις τάξεις της Νάπολι, καθώς ο Σκοτ ΜακΤόμινεϊ αντιμετωπίζει ένα ήπιο πρόβλημα αρρυθμίας, το οποίο θα τον οδηγήσει στο χειρουργείο.

Ο 29χρονος Σκωτσέζος μέσος διαγνώστηκε με ήπια καλοήθη αρρυθμία και, σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ιταλικής ομάδας, πρόκειται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση κατάλυσης, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.

Ως αποτέλεσμα, ο ΜακΤόμινεϊ έχει μείνει εκτός των τελευταίων προπονήσεων της Νάπολι, με το ιατρικό επιτελείο να παρακολουθεί στενά την κατάστασή του. Ο Σκωτσέζος αναμένεται να επιστρέψει στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας μετά τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.