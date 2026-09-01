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Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το διάστημα απουσίας και οι αγώνες που έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε

Τα παιχνίδια που αναμένεται να χάσει ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις στο ξεκίνημα της σεζόν με τον Παναθηναϊκό.

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το διάστημα απουσίας και οι αγώνες που έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε
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Με δύο σημαντικά πλήγματα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία για τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Μετά τον Κέντρικ Ναν και ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης, καθώς υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου, με αποτέλεσμα να του τοποθετηθεί ειδικός νάρθηκας

Η αρχική εκτίμηση είναι πως ο Αμερικανός φόργουορντ θα απουσιάσει για έξι εβδομάδες, με την επιστροφή του να υπολογίζεται προς το τελευταίο δεκαήμερο του Οκτωβρίου, όπως και του Κέντρικ Ναν.

Ο Χέιζ-Ντέιβις χάνει δεδομένα τα φιλικά και τουρνουά προετοιμασίας, όπως επίσης και το Super Cup της Ρόδου.

Φυσικά θα απουσιάσει και από τα πρώτα ματς του Παναθηναϊκού στην Euroleague.

Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, ο Χέιζ-Ντέιβις θα απουσιάσει από τα παιχνίδι κόντρα σε Παρί (24/9), Βιλερμπάν (30/9), Μακάμπι (2/10), Φενέρ (8/10), Παρτίζαν (13/10 - εκτός) και Χάποελ (16/10), ενώ ακολουθούν τα ματς με Μπασκόνια (22/10) και Αρμάνι (26/10) στο T-Center, τα οποία ενδέχεται να προλάβει, ανάλογα και με την πορεία της αποκατάστασής του.

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