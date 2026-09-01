Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Χέιζ-Ντέιβις, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Παναθηναϊκό AKTOR!

Μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα χάσει την προετοιμασία και το ξεκίνημα της σεζόν μετά τη ρήξη μηνίσκου στο γόνατο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να τίθεται νοκ άουτ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης, o Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

Όπως γίνεται κατανοητό, ο Χέιz-Ντέιβις θα απουσιάσει από την προετοιμασία της ομάδας και τα πρώτα επίσημα ματς, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στα τέλη του Οκτώβρη.