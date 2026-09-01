· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Χέιζ-Ντέιβις, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις υπέστη κάταγμα και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου έξι εβδομάδες.

Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Χέιζ-Ντέιβις, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η ατυχία χτύπησε ξανά τον Παναθηναϊκό AKTOR!

Μετά τον τραυματισμό του Κέντρικ Ναν, ο οποίος θα χάσει την προετοιμασία και το ξεκίνημα της σεζόν μετά τη ρήξη μηνίσκου στο γόνατο, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είδε και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις να τίθεται νοκ άουτ.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής (1/9) προπόνησης, o Αμερικανός φόργουορντ τραυματίστηκε στο αριστερό χέρι. Αμέσως μετέβη στο νοσοκομείο «ΥΓΕΙΑ» για εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πως υπέστη κάταγμα τετάρτου μετακαρπίου και του τοποθετήθηκε ειδικός νάρθηκας.

Όπως γίνεται κατανοητό, ο Χέιz-Ντέιβις θα απουσιάσει από την προετοιμασία της ομάδας και τα πρώτα επίσημα ματς, με την επιστροφή του να υπολογίζεται στα τέλη του Οκτώβρη.

https://www.instagram.com/p/DcvkgTpIQlh/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
15:29 EUROLEAGUE

Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις: Το διάστημα απουσίας και οι αγώνες που έχει ο Παναθηναϊκός μέχρι τότε

15:09 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Έκπληξη με Μουζακίτη - «Συμφωνία με Χαλ για 15.000.000 ευρώ»

15:02 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Πότε έρχεται ο Πουέρτα - Στα 20.000.000 ευρώ το deal

14:39 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Σοκ με Χέιζ-Ντέιβις, νοκ άουτ για 6 εβδομάδες

14:33 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: «Βόμβα» από το Africafoot - «Μια ανάσα από τον Ουναΐ, απομένουν τα ιατρικά»

14:16 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Πάει... Γιαγκελόνια ως δανεικός ο Πάντοβιτς

14:07 SUPER LEAGUE

Καλαμάτα: Μειώθηκε η ποινή του Μπολιβάρ

13:53 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίκη Βόλου: Με κόσμο στο ΟΑΚΑ κόντρα στον Παναθηναϊκό

13:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος: Χωρίς τρεις στις Σέρρες - Εκτός Τσούμπερ, Τσιγγάρας και Μουντές

13:25 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Πρώτη για Πέντερσεν - Εκτός αποστολής ο Ροντινέι

13:22 EUROLEAGUE

Φαλ: «Δουλειά σε εξέλιξη….» (pic)

12:59 SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: «Τελειώνει» του Πουέρτα - Στο αεροδρόμιο ο Κολομβιανός

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας