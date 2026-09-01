Ντινάμο Ζάγκρεμπ: Επίσημη η απόκτηση του Κοτάρσκι – Δανεικός από την Κοπεγχάγη

Η Ντινάμο Ζάγκρεμπ ανακοίνωσε επίσημα την απόκτηση του Ντόμινικ Κοτάρσκι, με τον Κροάτη τερματοφύλακα να μετακομίζει στην πατρίδα του ως δανεικός από την Κοπεγχάγη.

Ο πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ παραχωρήθηκε για έναν χρόνο στην κροατική ομάδα, με το κόστος του δανεισμού να ανέρχεται στις 600 χιλιάδες ευρώ.

Στη συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων προβλέπεται και οψιόν αγοράς ύψους 3,3 εκατομμυρίων ευρώ, την οποία η Ντινάμο Ζάγκρεμπ δεν υποχρεούται να ενεργοποιήσει.

«Ο Κροάτης διεθνής τερματοφύλακας Ντόμινικ Κοτάρσκι είναι ο νέος παίκτης της Ντινάμο, στην οποία έρχεται με δανεισμό ενός έτους με δικαίωμα αγοράς από την Κοπεγχάγη», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του κροατικού συλλόγου.

Ο 26χρονος τερματοφύλακας κατέγραψε την περασμένη σεζόν 33 συμμετοχές με την Κοπεγχάγη σε όλες τις διοργανώσεις.