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ΠΑΟΚ: Στο «κάδρο» ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Άουγκσμπουργκ - Οι συστάσεις Γιαννούλη

Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του 29χρονου Κροάτη αμυντικού χαφ της Άουγκσμπουργκ, Κρίστιαν Γιάκιτς, για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής.

ΠΑΟΚ: Στο «κάδρο» ο Κρίστιαν Γιάκιτς της Άουγκσμπουργκ - Οι συστάσεις Γιαννούλη
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Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να εξετάζει τη μεταγραφική αγορά για την απόκτηση ενός ακόμη μέσου, με αμυντικογενή χαρακτηριστικά, ο οποίος θα μπορεί να αγωνιστεί κυρίως στη θέση «6».

Στη λίστα του Δικεφάλου βρίσκεται το όνομα του Κρίστιαν Γιάκιτς, με τον 29χρονο Κροάτη αμυντικό χαφ να αγωνίζεται στην Άουγκσμπουργκ τα τελευταία δύο χρόνια.

Ο Γιάκιτς ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Ιμότσκι και της Σπλιτ, ενώ σε επίπεδο ανδρών αγωνίστηκε στην Ίστρα, τη Λοκομοτίβα και την Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Τη σεζόν 2021/22 μετακόμισε ως δανεικός στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης, η οποία το επόμενο καλοκαίρι προχώρησε στην απόκτησή του έναντι 3,5 εκατ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο του 2024 παραχωρήθηκε με τη μορφή δανεισμού στην Άουγκσμπουργκ, με τη γερμανική ομάδα να αποφασίζει στη συνέχεια να τον αποκτήσει με κανονική μεταγραφή έναντι 5 εκατ. ευρώ. Ο Κροάτης υπέγραψε συμβόλαιο με την ομάδα της Βαυαρίας μέχρι το 2028.

Μάλιστα, θετικές συστάσεις για τον ποδοσφαιριστή έχει δώσει και ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος γνωρίζει καλά τον Γιάκιτς και έχει μιλήσει με τα καλύτερα λόγια για την αγωνιστική του αξία.

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