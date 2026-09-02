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Super League: Τότε θα γίνει το Παναθηναϊκός - Κηφισιά

Στον ορισμό της αναβληθείσας αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Κηφισιά προχώρησε η Super League. 

Super League: Τότε θα γίνει το Παναθηναϊκός - Κηφισιά
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Το παιχνίδι δεν είχε διεξαχθεί την Κυριακή 23 Αυγούστου, στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος, μια και ο Παναθηναϊκός είχε κάνει χρήση του δικαιώματος αναβολής λόγω ευρωπαϊκών υποχρεώσεων, στα play offs με την Χράντετς Κράλοβε.

Την Τετάρτη (02/09) η διοργανώτρια αρχή προχώρησε στον ορισμό του παιχνιδιού, το οποίο θα γίνει την μεθεπόμενη Πέμπτη (10/09) στις 21:00 στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ανακοινώνεται ότι σε συνέχεια της από 15.07.26 απόφασης του Δ.Σ. της Super League, ο εξ αναβολής αγώνας ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΚΗΦΙΣΙΑ, της 1ης αγωνιστικής του Πρωταθλήματος Stoiximan Super League, ορίζεται την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 21:00, στο Ο.Α.Κ.Α».

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