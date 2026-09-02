ΑΕΚ: Ο Κουτέσα επιστρέφει στη Σερβέτ – Όσα αναφέρουν στην Ελβετία

Εξελίξεις φαίνεται πως υπάρχουν στην υπόθεση του Ντέρεκ Κουτέσα, καθώς ο Ελβετός εξτρέμ είναι έτοιμος, σύμφωνα με δημοσίευμα της tdg, να επιστρέψει στη Σερβέτ.

Ο Κουτέσα βρίσκεται στην ΑΕΚ εδώ και έναν χρόνο, ωστόσο είναι ξεκάθαρο ότι δεν βρίσκεται στα πλάνα του Μάρκο Νίκολιτς. Την ίδια στιγμή, η πρώην ομάδα του ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή του. Όπως αναφέρουν στην Ελβετία, ο 28χρονος εξτρέμ προορίζεται να καλύψει το κενό που άφησε ο Ζουνιόρ Καντιλέ, ο οποίος πήρε μεταγραφή για τη Λανς.

Μάλιστα, το δημοσίευμα σημειώνει ότι ο Κουτέσα αναμένεται να επιστρέψει στη Σερβέτ και να υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας πέντε ετών, κάτι που σημαίνει πως πρόκειται για μεταγραφή και όχι για δανεισμό. Παράλληλα, αναφέρεται ότι υπήρξαν κι άλλες ομάδες που ενδιαφέρθηκαν για την απόκτησή του, όμως ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής πίεσε προκειμένου να ολοκληρωθεί η μετακίνησή του στη Σερβέτ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Ελβετός εξτρεμ βρίσκεται πράγματι στην πόρτα της εξόδου κι όπως όλα δείχνουν θα επιστρέψει στην ομάδα της πατρίδας του. Αξίζει, πάντως, να υπογραμμίσουμε ότι κι άλλες ομάδες διεκδικούν την υπογραφή του, ωστόσο η επιθυμία του αναμένεται να παίξει καθοριστικό ρόλο, όσον αφορά στην επόμενη ομάδα του.

Μετά τη διαφαινόμενη πώληση του Κουτέσα, η ΑΕΚ αναμένεται να κινηθεί για την απόκτηση ποδοσφαιριστή που θα καλύψει το κενό του. Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή λίστα, ο Κουτέσα αναμένεται να αντικατασταθεί από τον Βιτάλις.