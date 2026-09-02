Ντιέγκο Μαραντόνα: Νέες, συγκλονιστικές, αποκαλύψεις για τις τελευταίες ημέρες της ζωής του

Νέα στοιχεία ήρθαν στο φως στη δίκη για τις συνθήκες θανάτου του Ντιέγκο Μαραντόνα, καθώς δύο ειδικοί υποστήριξαν ότι ο Αργεντινός δεν θα έπρεπε να είχε νοσηλευτεί κατ’ οίκον κατά την περίοδο ανάρρωσής του.

Ένας ψυχίατρος και ένας παθολόγος με ειδίκευση σε σύνθετες παθολογίες κατέθεσαν κατά την 38η ημέρα της δίκης, η οποία αφορά τον θάνατο του Μαραντόνα το 2020, όταν εκείνος ανάρρωνε στο σπίτι μετά από νευροχειρουργική επέμβαση.

Ο ψυχίατρος Χοσέ Λουίς Κοβέλι ανέφερε ότι ο Μαραντόνα, πέρα από την επέμβαση, παρουσίαζε «μια κατάσταση σύγχυσης που σχετίζεται με τη στέρηση αλκοόλ και συνεπώς δεν ήταν ασθενής κατάλληλος για εξιτήριο από το νοσοκομείο». Όπως τόνισε, μετά την επέμβαση παρουσίαζε «ψυχοκινητική διέγερση, παρορμητικότητα, ευερεθιστότητα και προσπάθειες φυγής».

«Πρόκειται για έναν ασθενή για τον οποίο ενδείκνυται νοσηλεία σε ίδρυμα. Η νοσηλεία στο σπίτι δεν πληροί τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την παρακολούθηση της γνωστικής προόδου του ασθενούς σε αυτή τη σύγχυση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο παθολόγος Ραμίρο Λαρέα υποστήριξε ότι ο Μαραντόνα «δεν ήταν στην κανονική του κατάσταση, περνούσε ένα επεισόδιο στέρησης, το οποίο τον δυσκόλευε στη διαχείρισή του», προσθέτοντας πως «θα έπρεπε να είχε εισαχθεί σε κέντρο αποκατάστασης».

Ο ίδιος χαρακτήρισε προβληματική την κατ’ οίκον φροντίδα που οργανώθηκε για τον Μαραντόνα σε σπίτι που είχε ενοικιαστεί για την περίσταση στο Τίγκρε, βόρεια του Μπουένος Άιρες. «Διοργανώθηκε κατ' οίκον νοσηλεία που δεν ήταν στην πραγματικότητα νοσηλεία. Ήταν περισσότερο σαν κατ' οίκον παρακολούθηση», δήλωσε ο Δρ. Λαρέα.

Ο Μαραντόνα βρέθηκε νεκρός το πρωί της 25ης Νοεμβρίου 2020, έπειτα από καρδιοαναπνευστική κρίση σε συνδυασμό με πνευμονικό οίδημα. Σύμφωνα με τους ειδικούς επιστήμονες που έχουν καταθέσει στη δίκη, υπέφερε για αρκετές ώρες πριν επέλθει το μοιραίο.

Στο επίκεντρο η ιατρική φροντίδα

Η δίκη, η οποία ξεκίνησε στα μέσα Απριλίου, έχει επικεντρωθεί στην ανεπάρκεια του ιατρικού εξοπλισμού στην κατοικία στο Τίγκρε, αλλά και στη φροντίδα και τις εξετάσεις που θα έπρεπε να είχε ο Μαραντόνα, δεδομένου του ιατρικού ιστορικού του και ιδιαίτερα των νεφρικών και καρδιακών παθήσεών του.

Οι δύο εμπειρογνώμονες είναι μέλη της διεπιστημονικής ιατρικής επιτροπής περίπου είκοσι ειδικών, μεταξύ των οποίων και εκείνοι που πραγματοποίησαν τη νεκροψία, η οποία συστάθηκε από τα δικαστήρια το 2021 για να διερευνήσει τον θάνατο του Μαραντόνα, που αποτέλεσε εθνική τραγωδία στην Αργεντινή.

Στη διάρκεια της δίκης, τα μέλη της επιτροπής ήταν από τους πλέον επικριτικούς αναφορικά με τη φροντίδα που είχε ή δεν είχε ο Μαραντόνα τις τελευταίες εβδομάδες της ζωής του.

Στην έκθεσή τους το 2021, είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Μαραντόνα είχε «εγκαταλειφθεί στη μοίρα του» από την ιατρική ομάδα και πως «τα σημάδια επικείμενου θανάτου» είχαν αγνοηθεί.

Συνολικά, επτά επαγγελματίες υγείας, μεταξύ των οποίων ένας ιατρός, ένας ψυχίατρος, ένας ψυχολόγος και νοσηλευτές, δικάζονται για πιθανή θανατηφόρα αμέλεια. Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει πιθανώς έως τον Οκτώβριο, ενώ όλοι αντιμετωπίζουν ποινές φυλάκισης έως και 25 ετών.