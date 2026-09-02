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Κύπελλο Ελλάδας: Που θα δείτε το… remake του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας (02/09) στο Κύπελλο Ελλάδας, όπου ξεχωρίζει το… remake του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ και τα ματς ΑΕΚ κι Ολυμπιακού. 

Κύπελλο Ελλάδας: Που θα δείτε το… remake του περσινού τελικού, ΠΑΟΚ – ΟΦΗ, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό
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Με πέντε αναμετρήσεις συνεχίζεται η 1η αγωνιστική της League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας.

Η αυλαία ανοίγει στις 17:00 με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ να παίζει στη Χρυσούπολη με τον Νέστο, ενώ μισή ώρα (17:30) αργότερα η Μαρκό αντιμετωπίζει την Κηφισιά.

Στις 20:00 θα διεξαχθούν δύο αναμετρήσεις… Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται στη Λάρισα κόντρα στην τοπική ΑΕΛ, ενώ ο Ατρόμητος παίζει στις Σέρρες με τον Πανσερραϊκό.

Τέλος, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 22:15 με το… remake του περσινού τελικού, ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον ΟΦΗ.

Οι αγώνες μεταδίδονται τηλεοπτικά από τον ΣΚΑΪ, είτε από το «ελεύθερο» κανάλι, είτε από το Hybrid.

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Η 1η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας:

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου

Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου

  • 21:00 Παναθηναϊκός – Νίκη Βόλου ΣΚΑΪ
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