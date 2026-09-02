Ανακοίνωσε τον Νέγιου από την Χετάφε ο Βόλος

Στον Βόλο θα αγωνίζεται τη νέα σεζόν ο 29χρονος χαφ Ιβάν Νέγιου, με τη μορφή δανεισμού από τη Χετάφε.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET ανακοινώνει την απόκτηση του 29χρονου Καμερουνέζου μέσου Yvan Neyou με τη μορφή δανεισμού από την Χετάφε.

O Yvan Neyou αγωνίστηκε το δεύτερο μισό της περσινής σεζόν ως δανεικός στην Αλ Όκντοντ της Σαουδικής Αραβίας, καταγράφοντας επτά συμμετοχές. Από το 2025 ανήκει στη Χετάφε, με την οποία έχει αγωνιστεί σε οκτώ παιχνίδια, έχοντας σημειώσει ένα γκολ και μία ασίστ. Στο παρελθόν, ο Neyou έχει φορέσει επίσης 90 φορές τη φανέλα της Λεγανές και 50 της Σεντ Ετιέν.

Επιπλέον, ο Yvan Neyou έχει καταγράψει 11 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του Καμερούν.

Η ΠΑΕ Βόλος ELABET καλωσορίζει τον Yvan Neyou στην οικογένεια της.