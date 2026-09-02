Ο Κολομβιανός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό, με την ελληνική ομάδα να ανακοινώνει την Τετάρτη (02/09) την ολοκλήρωση της μεταγραφής του. Μάλιστα, ο 23χρονος άσος προχώρησε στις πρώτες του δηλώσεις και εμφανίστηκε έτοιμος να… δείξει τα δόντια του, όπως υποστήριξε, αναφορικά με τα χαρακτηριστικά του και τον χαρακτήρα του.

«Σας ευχαριστώ πολύ για το καλωσόρισμα. Για εμένα είναι μεγάλη χαρά να βρίσκομαι σε έναν σύλλογο τόσο μεγάλο, όσο ο Ολυμπιακός. Έναν σύλλογο με μια τεράστια ιστορία, γεμάτη με τίτλους και με ποδοσφαιριστές με απίστευτη καριέρα που έχουν περάσει από εδώ. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Ξέρω πως ο Ολυμπιακός κέρδισε το Conference League. Ήταν ένα μεγάλο κατόρθωμα για τον σύλλογο και ένα δείγμα της ποδοσφαιρικής του εξέλιξης. Όπως είπα, λοιπόν, είναι για εμένα μεγάλη χαρά που βρίσκομαι εδώ για να βοηθήσω την ομάδα να κερδίσει περισσότερους τίτλους», ανέφερε αρχικά.

Και συνέχισε: «Πριν πάρω την απόφασή μου, μίλησα με ανθρώπους στον κύκλο μου, αλλά και με άλλους. Η αλήθεια είναι πως είναι απίστευτο το τι σημαίνει ο Ολυμπιακός για τους φιλάθλους του. Είναι σαν μέλος της οικογένειάς τους. Αυτό σημαίνει πως πάντα θα έχουμε τη στήριξη όλων των φιλάθλων. Ελπίζω να συνεχίσουν να το κάνουν, να συνεχίσουν να δείχνουν την αγάπη τους και εγώ από την πλευρά μου θα δίνω τον καλύτερό μου εαυτό για να είναι ικανοποιημένοι. Είμαι ένας ποδοσφαιριστής με πολλή προσωπικότητα και χαρακτήρα και ο οποίος όπως λέμε στη Λατινική Αμερική, δείχνει τα δόντια του.

Έχω νοοτροπία νικητή πάντα. Δεν μου αρέσει καθόλου να χάνω και ήρθα εδώ για να συνεχίσω να κερδίζω, να συνεχίσω να βοηθάω την ομάδα να κατακτά όλα όσα θέλει και ελπίζω να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Να μπορέσω να κατακτώ τους τίτλους που όλοι επιθυμούμε.

Αρχικά να ευχαριστήσω τους φιλάθλους του Ολυμπιακού για την αγάπη που με έκαναν να νιώσω. Μου το έδειξαν πολύ στα social media. Ελπίζω να συνεχίσω να με στηρίζουν και εγώ θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου σε κάθε παιχνίδι για να τους ικανοποιήσω. Και να ανταποδώσω την αγάπη και τη στήριξη που μου έδειξαν ως τώρα».