Πάτησε και πάλι παρκέ ο Κίναν Έβανς

Μεγάλη στιγμή για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, ο οποίος πάτησε και πάλι παρκέ, αφήνοντας πίσω του έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό.

Πάτησε και πάλι παρκέ ο Κίναν Έβανς
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Μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές της καριέρας του έζησε ο Κίναν Έβανς ο οποίος επέστρεψε και πάλι σε αγωνιστική δράση.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού κατάφερε να αφήσει πίσω του έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό, βγαίνοντας και πάλι νικητής και πιο δυνατός από ποτέ.

Ο Κίναν Έβανς μετά τον Ολυμπιακός είχε αποκτηθεί από τη Ζαλγκίρις και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στους Λόντον Λάιονς, αγωνιζόμενος στο φιλικό κόντρα στη Λιετκαμπέλις μετά από 9 μήνες.

Μάλιστα πρόλαβε να σημειώσει 13 πόντους με 6/6 βολές, 2/4 δίποντα και 1/2 τρίποντα σε μόλις 13 στην ήττα των Λόντον Λάιονς με 89-83.

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