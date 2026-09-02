Πάτησε και πάλι παρκέ ο Κίναν Έβανς

Μία από τις πιο σπουδαίες στιγμές της καριέρας του έζησε ο Κίναν Έβανς ο οποίος επέστρεψε και πάλι σε αγωνιστική δράση.

Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού κατάφερε να αφήσει πίσω του έναν ακόμα σοβαρό τραυματισμό, βγαίνοντας και πάλι νικητής και πιο δυνατός από ποτέ.

Ο Κίναν Έβανς μετά τον Ολυμπιακός είχε αποκτηθεί από τη Ζαλγκίρις και στη συνέχεια παραχωρήθηκε δανεικός στους Λόντον Λάιονς, αγωνιζόμενος στο φιλικό κόντρα στη Λιετκαμπέλις μετά από 9 μήνες.

Μάλιστα πρόλαβε να σημειώσει 13 πόντους με 6/6 βολές, 2/4 δίποντα και 1/2 τρίποντα σε μόλις 13 στην ήττα των Λόντον Λάιονς με 89-83.