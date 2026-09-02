Παναθηναϊκός: Μνηστήρας από τις ΗΠΑ για τον Ζαρουρί - Άμεσα οι εξελίξεις και με αποχωρήσεις

Ημέρα σημαντικών εξελίξεων αναμένεται να είναι η σημερινή για τον Παναθηναϊκό.

Πέρα από το θέμα μεταγραφής χαφ, που είναι σε πρώτο πλάνο για το Τριφύλλι, στο προσκήνιο έρχονται και τα θέματα αποχωρήσεων.

Ένας από τους παίκτες που το μέλλον τους παραμένει ανοιχτό είναι και ο Ανάς Ζαρουρί.

Για τον Μαροκινό εξτρέμ έχει προκύψει έντονο ενδιαφέρον από τις ΗΠΑ τις τελευταίες ώρες και συγκεκριμένα από ομάδα του MLS.

Οι εξελίξεις αναμένονται άμεσα, καθώς το μεταγραφικό παράθυρο στο πρωτάθλημα κλείνει τα ξημερώματα της Πέμπτης (3/9) στις 04:59.

Ο Ζαρουρί αγωνίζεται στο Τριφύλλι από τον Αύγουστο του 2025, όταν και αποκτήθηκε από τη Λανς με τη μορφή δανεισμού. Με τη φανέλα των πρασίνων έχει αγωνιστεί σε 50 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις με οκτώ γκολ και τέσσερις ασίστ.

Ο Παναθηναϊκός, μάλιστα, ξόδεψε 2,8 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να τον αποκτήσει με μόνιμη μεταγραφή πριν δύο μήνες, υπογράφοντας συμβόλαιο μαζί του μέχρι το 2029.

Εξελίξεις αναμένονται και στις αποχωρήσεις των Τάσου Μπακασέτα και Μούσα Σισοκό, ενώ εμπλοκή έχει υπάρξει τις τελευταίες ώρες στον δανεισμό του Μίλος Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια.