Συντετριμμένος από την απόφαση της Μπέτις να τον πουλήσει στην Ράσινγκ Σανταντέρ εμφανίστηκε ο Πάμπλο Γκαρσία, ο οποίος αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια από την ομάδα της Ανδαλουσίας.

Ο 20χρονος άσος θα συνεχίσει την καριέρα του στην Ράσινγκ Σανταντέρ, η οποία στο φινάλε της μεταγραφικής περιόδου στην Ισπανία κατέβαλλε την ρήτρα αγοράς των δικαιωμάτων του στην Ρεάλ Μπέτις.

Μάλιστα, το «συγκρότημα» της Ανδαλουσίας δεν μπορούσε να αρνηθεί την πώληση του Πάμπλο Γκαρσία, καθώς αντιμετώπιζε πρόβλημα με τους οικονομικούς κανονισμούς της LaLiga και η συγκεκριμένη εξέλιξη ήταν… μονόδρομος.

Παράλληλα, η Μπέτις εξασφάλισε ποσοστό μεταπώλησης σε περίπτωση μελλοντικής παραχώρησής του, αλλά και δικαίωμα να ισοφαρίσει οποιαδήποτε πρόταση δεχθεί η Σανταντέρ για τον ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, ο Πάμπλο Γκαρσία φαίνεται πως δεν… υποδέχθηκε με τον καλύτερο τρόπο την εν λόγω εξέλιξη.

Συγκεκριμένα, ο Ισπανός μέσος βρέθηκε την Τρίτη (01/09) στο προπονητικό κέντρο της Μπέτις για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του και κατά την αποχώρησή του δεν κατάφερε να συγκρατήσει τα δάκρυά του, φανερώνοντας το δέσιμο που έχει με την ομάδα. Μάλιστα, ανάλογες ήταν και οι εικόνες της μητέρας του, η οποία λύγισε.