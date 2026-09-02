Παναθηναϊκός: «Φοβούνται εξέγερση του Ουναΐ στη Τζιρόνα, τις επόμενες ώρες οι εξελίξεις»

Η αγωνία για την υπόθεση του Αζεντίν Ουναΐ κορυφώνεται, με τον Παναθηναϊκό να κάνει την ύστατη προσπάθεια να τελειώσει άμεσα τη μεταγραφή.

Την ίδια ώρα στην Ισπανία αναφέρουν πως η Τζιρόνα νιώθει την πίεση από τον παίκτη και οι επόμενες ώρες θα είναι καθοριστικές, ξεκαθαρίζουν ωστόσο πως δεν πρόκειται να δεχθούν οποιαδήποτε πρόταση κάτω των 15 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά το δημοσίευμα αναφέρει:

«Ο Αζεντίν Ουναΐ είναι αυτός με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην αγορά και αυτός που είναι πιο πρόθυμος να φύγει. Χθες, μάλιστα, η αβεβαιότητα παρέμεινε μέχρι το τέλος για την πιθανή αποχώρησή του, αλλά προς το παρόν παραμένει στη Τζιρόνα. Και η θέση του συλλόγου είναι πολύ σαφής. Είτε θα φτάσει μια σημαντική προσφορά, η οποία σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να είναι μικρότερη από 15 εκατομμύρια ευρώ -έχει ρήτρα 25 εκατομμυρίων-, είτε δεν θα φύγει.

Προς το παρόν, τουλάχιστον, αυτό ισχύει. Και το γεγονός είναι ότι η περίπτωση του Ουναΐ θα παρακολουθείται, αφού έχει καταστήσει σαφές στον σύλλογο ότι θέλει να φύγει και παρόλο που η αγορά στα σημαντικότερα πρωταθλήματα έκλεισε χθες, υπάρχουν χώρες όπου θα παραμείνει ανοιχτή για λίγες ημέρες ή και εβδομάδες.

Για αυτόν τον λόγο, η αντίδραση που θα έχει ο Μαροκινός τις επόμενες ώρες θα είναι καθοριστική, καθώς η Τζιρόνα θα μπορούσε να βρεθεί αντιμέτωπη με μια ακόμη περίπτωση εξέγερσης παρόμοια με αυτή του Τσιγκάνκοφ. Υπάρχει μία διαφορά, και αυτή είναι ότι ο Ουναΐ έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030, ενώ το συμβόλαιο του Ουκρανού λήγει στο τέλος του έτους, αλλά θα πρέπει να δούμε πόσο μακριά θα κινήσει τα νήματα η κάθε πλευρά.

Το αν ο Ουναΐ θα συνεχίσει ή όχι θα καθοριστεί τις επόμενες ώρες. Μάλιστα, σήμερα είναι μια κομβική μέρα, καθώς ένας από τους συλλόγους που ενδιαφέρονται περισσότερο να τον αποκτήσουν είναι ο Παναθηναϊκός. Στην Ελλάδα, η αγορά δεν κλείνει μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, αλλά οι εγγραφές για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις κλείνουν σήμερα, επομένως η έκβαση σε αυτό το θέμα θα πρέπει να είναι άμεση. Αν όχι, η Τουρκία και η Σαουδική Αραβία, οι οποίες κλείνουν τον Οκτώβριο, θα παραμείνουν στο τραπέζι».