Άρης: «Πρώτη» με Σπανούλη και Θανάση Αντετοκούνμπο

Η ώρα της επιστροφής στη δουλειά έφτασε για τον Βασίλη Σπανούλη στον Άρη. Μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την Εθνική Ελλάδας, ο Έλληνας τεχνικός βρέθηκε για πρώτη φορά στο «Nick Galis Hall» και προπόνησε τους «κιτρινόμαυρους».

Η ολοκλήρωση των αγώνων των εθνικών ομάδων στα παράθυρα της FIBA έφερε σταδιακά πίσω στις ομάδες τους τόσο τους διεθνείς παίκτες όσο και τους προπονητές που είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την καθημερινότητα των συλλόγων τους.

Για τον Άρη, η προπόνηση της Τετάρτης (02/09) είχε αρκετές επιστροφές. Ο Βασίλης Σπανούλης ανέλαβε πλέον και επίσημα την καθημερινή δουλειά της ομάδας, έχοντας στο πλευρό του τον άμεσο συνεργάτη του, Κώστα Χαραλαμπίδη. Το προηγούμενο διάστημα, όσο ο ίδιος βρισκόταν με την Εθνική Ελλάδας, το πρόγραμμα των προπονήσεων είχε αναλάβει το τεχνικό επιτελείο, με πρώτο βοηθό τον Ηλία Καντζούρη.

Παράλληλα, στις εγκαταστάσεις του Άρη βρέθηκε για πρώτη φορά και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο. Το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα των Θεσσαλονικέων επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από επτά χρόνια και ξεκίνησε ήδη προπονήσεις μαζί με τη νέα του ομάδα.

Στο πρόγραμμα εντάχθηκαν ακόμη δύο διεθνείς του Άρη. Ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος επέστρεψαν από τις υποχρεώσεις τους με την Εθνική Ελλάδας στο παράθυρο των προκριματικών για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 στο Κατάρ.

Παρόντας στην προετοιμασία είναι και ο Νένο Ντιμιτρίεβιτς, ενώ στη Θεσσαλονίκη έφτασε το μεσημέρι της Τετάρτης (02/09) ο Κεμ Μπιρτς. Ο Καναδός σέντερ θα πραγματοποιήσει την πρώτη του προπόνηση με τον Άρη την Πέμπτη (03/09).

Από την άλλη πλευρά, ο Κώστας Αντετοκούνμπο θα χρειαστεί να ακολουθήσει για λίγες ημέρες πρόγραμμα θεραπείας στο γόνατο. Εκτός προπονήσεων παραμένουν επίσης οι τραυματίες Άνταμ Μοκόκα και Γιώργος Τανούλης, οι οποίοι συνεχίζουν την αποθεραπεία τους.