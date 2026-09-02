Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσός ο Τανταλίδης, ασημένια η Μεσίρη στην ενόργανη
Ο Αντώνης Τανταλίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο έδαφος, ενώ η Αθανασία Μεσίρη πήρε το ασημένιο στο άλμα, χαρίζοντας ακόμα δύο διακρίσεις στην Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες.
Στην ενόργανη γυμναστική, ο Αντώνης Τανταλίδης κι η Αθανασία Μεσίρη ανέβηκαν στο βάθρο και χάρισαν ακόμα δύο μετάλλια στη διοργάνωση του Τάραντο.
Ο Αντώνης Τανταλίδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του εδάφους και κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 13.700 βαθμούς, επίδοση που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο.
Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Αθανασία Μεσίρη στον τελικό του άλματος γυναικών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 13.500 βαθμούς και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.
Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική ενόργανη γυμναστική πρόσθεσε ακόμα δύο σημαντικές διακρίσεις στην παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες.