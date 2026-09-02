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Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσός ο Τανταλίδης, ασημένια η Μεσίρη στην ενόργανη

Ο Αντώνης Τανταλίδης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο έδαφος, ενώ η Αθανασία Μεσίρη πήρε το ασημένιο στο άλμα, χαρίζοντας ακόμα δύο διακρίσεις στην Ελλάδα στους Μεσογειακούς Αγώνες

Μεσογειακοί Αγώνες: Χρυσός ο Τανταλίδης, ασημένια η Μεσίρη στην ενόργανη
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Στην ενόργανη γυμναστική, ο Αντώνης Τανταλίδης κι η Αθανασία Μεσίρη ανέβηκαν στο βάθρο και χάρισαν ακόμα δύο μετάλλια στη διοργάνωση του Τάραντο.

Ο Αντώνης Τανταλίδης πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση στον τελικό του εδάφους και κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής συγκέντρωσε 13.700 βαθμούς, επίδοση που του χάρισε το χρυσό μετάλλιο.

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Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου ανέβηκε η Αθανασία Μεσίρη στον τελικό του άλματος γυναικών. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια συγκέντρωσε 13.500 βαθμούς και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο.

Με αυτόν τον τρόπο, η ελληνική ενόργανη γυμναστική πρόσθεσε ακόμα δύο σημαντικές διακρίσεις στην παρουσία της στους Μεσογειακούς Αγώνες.

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