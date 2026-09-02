Εθνική πόλο: Νίκησε την Τουρκία και πάει για την πέμπτη θέση στους Μεσογειακούς Αγώνες

Η Εθνική ομάδα πόλο Ανδρών ξεπέρασε με άνεση το εμπόδιο της Τουρκίας, επικρατώντας 21-12 στο Torre D’Ayala Stadium, και πλέον στρέφει την προσοχή της στον τελευταίο της αγώνα στους Μεσογειακούς Αγώνες του Τάραντα.

Πρωταγωνιστής για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ήταν ο Σεμίρ Σπάχιτς, ο οποίος πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση και βρήκε έξι φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η Ελλάδα ξεκίνησε δυναμικά την αναμέτρηση και προηγήθηκε με 2-0, όμως η Τουρκία αντέδρασε και κατάφερε να ανατρέψει προσωρινά την κατάσταση, παίρνοντας προβάδισμα με 3-2 λίγο πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου.

Η απάντηση της Εθνικής, ωστόσο, ήταν άμεση. Με ένα εντυπωσιακό 7-0 σερί, οι διεθνείς έθεσαν τις βάσεις για τη νίκη, περιορίζοντας παράλληλα την επιθετική δραστηριότητα των αντιπάλων τους. Το σκορ έφτασε στο 9-3, 3:54 πριν από το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Από εκεί και πέρα, η Ελλάδα είχε τον απόλυτο έλεγχο της αναμέτρησης. Οι διεθνείς διατήρησαν τη διαφορά σε υψηλά επίπεδα και στην τελευταία περίοδο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την απόδοσή τους στην άμυνα, κρατώντας την Τουρκία χωρίς γκολ σε ολόκληρο το τελευταίο οκτάλεπτο.

Oκτάλεπτα: 4-3, 9-4, 5-5, 3-0.

Ελλάδα (Τάσος Σχίζας): Νίκος Μητράκης, Λυκούδης 2, Νικολαΐδης, Καρατζάς, Γιώργος Μητράκης, Λασκαρίδης 4, Κωνσταντίνος Μπιτσάκος, Ανδρέας Μπιτσάκος, Καστρινάκης 3, Πούρος 5, Σπάχιτς 6, Γιαννάτος 1, Ανδρεάδης, Ζουζούνης.