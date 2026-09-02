Παναθηναϊκός: «Υπογράφει άμεσα ο Ουναΐ έναντι 16 εκατομμυρίων ευρώ συν μπόνους»

«Βόμβα» από την Ισπανία για τον Αζεντίν Ουναΐ.

Ο γνωστός δημοσιογράφος, Μάρκος Μπενίτο, κάνει λόγο για οριστική συμφωνία του Παναθηναϊκού με την Τζιρόνα για ένα ποσό που φτάνει τα 16 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους.

Προσθέτει, μάλιστα, πως ο Ουναΐ αναμένεται να υπογράψει άμεσα στους «πράσινους».

Κάτι που αν επιβεβαιωθεί τα επόμενα λεπτά και από το Τριφύλλι, θα σημαίνει και την ολοκλήρωση της μεγάλης επιστροφής του Μαροκινού μέσου.

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