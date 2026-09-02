Σερβία - Ελλάδα: Σοκαριστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου - Έπαιζαν κλαίγοντας οι συμπαίκτριές της

Μεγάλη ατυχία και πολύ δύσκολες στιγμές στο Μπρνο, με την Γεωργία Αγγελοπούλου να τραυματίζεται και να να αποχωρεί σφαδάζοντας από τον πόνο και τις αθλήτριες -τόσο της Ελλάδας όσο και της Σερβίας- να ξεσπούν σε κλάματα.

Σερβία - Ελλάδα: Σοκαριστικός τραυματισμός της Αγγελοπούλου - Έπαιζαν κλαίγοντας οι συμπαίκτριές της
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Με τον χειρότερο τρόπο εξελίσσεται ο σπουδαίος προημιτελικός ανάμεσα στη Σερβία και την Ελλάδα για το EuroVolley γυναικών.

Η Γεωργία Αγγελοπούλου, υπέστη σοβαρό τραυματισμό στην αρχή του δευτέρου σετ, σφαδάζοντας από τους πόνους, με αποτέλεσμα να παγώσει όλο το γήπεδο.

Τόσο οι διεθνείς μας και συμπαίκτριες της 21χρονης, όσο και ορισμένες αθλήτριες της Σερβίας, ξέσπασαν σε κλάματα, με τις Ανθούλη και Χατζηευστρατιάδου να συνεχίζουν το παιχνίδι με δάκρυα στα μάτια.

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