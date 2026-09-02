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Άρης: Ατομικό πρόγραμμα ο Φαμπιάνο

Ο στόπερ των «κίτρινων» ταλαιπωρείται από αιμάτωμα και δεν προπονήθηκε με την υπόλοιπη ομάδα. 

Άρης: Ατομικό πρόγραμμα ο Φαμπιάνο
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Μετά το ρεπό της Τρίτης (1/9), επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη. Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου ουσιαστικά ξεκίνησαν την προετοιμασία τους για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην «Allwyn Arena» (Σάββατο 5/9, 21:00), στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Ορισμένοι ποδοσφαιριστές ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος και στη συνέχεια εκτέλεσαν εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσικής κατάστασης, βάσει της ανάλυσης της εβδομαδιαίας επιβάρυνσης και των δεδομένων από την πρόσφατη αναμέτρηση με τον ΟΦΗ. Ο Φαμπιάνο Λέισμαν που αποχώρησε με πρόβλημα τραυματισμού στις καθυστερήσεις του αγώνα κόντρα στους Κρητικούς, έχοντας αποκομίσει αιμάτωμα στο μηρό, έκανε ατομικό.

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